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Otomobilde büyüyor

Otomotiv sektörünün tecrübeli profesyoneli Uğur Sakarya, Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Doğan Trend ailesine katıldı. 

Otomobilde büyüyor

Doğan Trend, gelecek büyüme planlarını desteklemek adına organizasyonel yapısını da güçlendirmeye devam ederek önemli bir ismi bünyesine dahil etti. Otomotiv sektörünün tecrübeli profesyoneli Uğur Sakarya, Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Doğan Trend ailesine katıldı. 

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv; bir yandan mevcut markalarını geliştirirken diğer yandan yeni markalarıyla büyümeye devam ediyor. 2021 senesinde marka portföyüne MG markasını katan, son 6 ayda elektrikli otomobil pazarında %15’in üzerinde bir pay elde eden Doğan Trend Otomotiv, yine aynı dönemde KYMCO ve Silence e-motosiklet markalarını ülkemizde satışa sunarak elektrikli dönüşümde öncü rol alma iştahını göstermişti. Bu noktada nitelikli yönetim yapısını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Doğan Trend Otomotiv, otomotiv sektörünün deneyimli isimlerinden Uğur Sakarya’yı Perakende Operasyonları, Araç kiralama ve Suvmarket’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak bünyesine dahil etti. 

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin; “2 yıl kadar önce; Doğan Grubu’nun değerleri paralelinde, yeni vizyonuna destek olabilecek bir otomotiv-mobilite yol haritası çizdik. Otomotivdeki ana trendleri yakalayan sürdürülebilirlik ve kalite konusuna önem veren markalar ile 360 derece güler-yüzlü hizmetleri birleştirmek istiyoruz. Distribütörlüklerimizin yanı sıra perakende ve ikinci el markalarımız da oyun planımızın önemli bir parçası. Bu işlerimizi, bugüne dek önemli kurumlarda tecrübesini ispatlamış, değer ve fark yaratmış bir profesyonele emanet etmekten ötürü çok mutluyuz” dedi.

Uğur Sakarya kimdir?

İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uğur Sakarya, 20 yıllık otomotiv geçmişi ile sektörde önemli bir yere sahiptir.  Mühendislik ile başladığı kariyerinde otomotiv sektörüne ilk adımını 2000 senesinde Tofaş Satış Sonrası Bölge Müdürü olarak Koç Grubu’nda atmıştır. 2004’te Otokoç Şube Müdürü olarak devam eden kariyerinde, ilk üst düzey yöneticilik tecrübesini 2011’de Otokoç Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı olarak kazanmıştır. Ardından 2014 yılında Borusan Oto Genel Müdürü olarak Borusan Otomotiv Grubu’na geçiş yapmış, 2018 yılında ise BMW-MINI Türkiye Genel Müdürü olmuştur. Otomotiv sektöründe danışmanlık da yapan Uğur Sakarya, 2019 senesinde VavaCars’ın Kurucu Genel Müdürü olarak girişimcilik ve e-ticaret tecrübesi edinmiş, son olarak 2020-21 yıllarında Otomol Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Doğan Trend Otomotiv Hakkında

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Doğan Holding çatısı altında otomotiv ve mobilite alanlarında faaliyet göstermektedir. Teknolojik, müşteri odaklı ve keyifli bir deneyim sunan markaları tüketicilerle buluşturuyor. Son dönemde ürün gamına dahil ettiği, elektrikli mobilite ve otomotiv odaklı ürün gamıyla geleceğe yatırım yapıyor.

Doğan Trend Otomotiv’in bugün bünyesindeki markalar ve ürün grupları:

-            Otomotiv Grubu: Suzuki, MG (Morris Garages), Wallbox şarj cihazları

-            Motosiklet ve Mikro-Mobilite Grubu: Vespa, Suzuki Motosiklet, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, KYMCO, Silence e-motosikletleri, Bimas Bikes

-            Deniz Grubu: Suzuki Marine Deniz Motorları

-            Platformlar: suvmarket.com, scootermarket.com, vespastoreturkey.com

Distribütörlüklerin yanında perakende ve kiralama operasyonları da bulunan Doğan Trend Otomotivle ilgili güncel bilgilere www.dogantrend.com adresinden ulaşılabiliyor.

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