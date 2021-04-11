Otomobilde fırsat

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu, 172 bin TL’den** sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla** tüketicilerle buluşuyor. Baharda bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

Bu arada Nisan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından* yararlanabilecek. Ayrıca B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla** bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den*** satışa sunuluyor.