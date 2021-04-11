Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Çevreye büyük destek
Çevreye büyük destek
Fideler yola çıktı
Fideler yola çıktı
Otomobilde fırsat
Otoda fırsat devam ediyor
İndirim var
Karta indirim var
Çevreci mobil klinik
En çevreci mobil klinik

Otomobilde fırsat

Otomobil firmalarının cazip kampanyaları devam ediyor. Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları ile karşılanıyor. Yeni Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki bazı modellerde avantajlı fiyatlarla karşılaşıyor.

Otomobilde fırsat
banner17

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu, 172 bin TL’den** sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla** tüketicilerle buluşuyor. Baharda bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

Bu arada Nisan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından* yararlanabilecek. Ayrıca B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla** bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den*** satışa sunuluyor.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DACIA’DA BAHAR CAZİP FIRSATLARLA GELDİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1