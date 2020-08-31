Otomobilde ÖTV Değişikliği

30 Ağustos Zafer Bayramı’ mızı kutladığımız günün sabahında Otomotiv Sektörü yeni ÖTV oranlarıyla güne uyandı.

Yapılan değişliklik; ÖTV matrahını yükseltirken 1600 cm3 motor silindir hacmi üzerindeki otomobillere de önemli bir ÖTV artışı getiriyor. Motor silindir hacmi 1600 cm3 altında olup ÖTV matrahı 70 bin TL ye kadar olan otomobiller %45 ÖTV oranından yararlanıyordu. Bu otomobiller için yeni ÖTV matrahı 85 bin TL ye yükseltilmiş oldu. Yine 1600 cm3 motor silindir hacminin altında olan ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arası olana otomobiller için yeni ÖTV matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasına yükseltildi ve ÖTV oranı % 50 olarak devam ediyor. Ancak ÖTV matrahı 130 bin TL üzerine çıkan ve 1600 cm3 altında olan otomobillerde ÖTV oranı da %60 tan %80 e çıktı.

Bunun yanı sıra 1600 cm3 – 2000 cm3 arası motor silindir hacmine sahip otomobillerde de ÖTV oranı %60 tan %80 e çıktı. 2000 cm3 üzeri olan otomobillerde ise ÖTV oranı matraha göre %220 ye kadar çıkıyor.

İlk başta bu değişikliğe baktığınızda, satışların %95 ine yakınını oluşturan 1600 cm3 altı otomobillerin B ve kısmen C segmentinde olanlar için belirli modellerde kısmi fiyat avantajı görebilirsiniz. Yerli üretilen Renault, Fiat ve Hyundai marka otomobillerinin bir kısmı bu avantaja sahip oluyor.

Yapılan bu düzenleme, aslında ağırlıklı olarak kamu bankaları tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan ve %0,49 a kadar indirilen kredi faizleri ile yaşanan satış patlaması sonrası gelmiş olması nedeniyle anlamlı. Hatırlarsınız, kredi faizlerinin aşağıya çekilmesi sayesinde Temmuz 2020 ayında binek ve hafif ticari pazarı ODD rakamlarına göre Temmuz 2019′ a göre %387,5 arttı. Ocak – Temmuz 2020 döneminde pandemiye rağmen otomotiv pazarı 2019 yılının aynı dönemine göre %60,3 büyümüş oldu.

En büyük ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde bu yıl otomotiv satışları halen %40 lara varan daralma ile devam ediyor. Bizde yaşanan bu artışlar, yıl sonunda acaba 700 binleri bulabilir miyiz gibi beklentileri gündeme getirmişti. Öyle görünüyor ki ithal otomobillerin satışında cari açık sorunumuz nedeniyle daha fazla artış tercih edilmiyor. İlk 7 aydaki satış artışı da Maliye’nin ÖTV tahsilatında önemli gelir artışı da sağladı. O zaman denebilir ki bu ÖTV düzenlemesi olabildiği kadar yerli üretim otomobilleri desteklesin. Gerek Gümrük Birliği ve gerekse Dünya Ticaret Örgütü üyeliği yükümlülüklerimiz,bize sadece yerli üretim araçların satışı için özel vergi teşviği imkanı vermiyor. O nedenle bu yapılan düzenleme benzeri uygulamalar ithal otomobillerin satışını frenleme amacı taşırken yerli üretim otomobillerin satışlarında olabildikçe kayıp yaşanmamasını amaçlıyor.

Bu son düzenleme ile yıl sonunda otomotiv satışları 600 bin düzeyine gelirse başarı olarak kabul etmek gerek.