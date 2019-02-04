Otomotiv yine lider

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon 897 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 422 milyon 7 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116,2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 80,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık artışla 10 milyar 635 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 886 milyon 704 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 22 gerilemeyle 305 milyon 104 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.



-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlara bakıldığında ise Libya’ya ihracatın 2,5 katına, Yemen’e ihracat 2 katına, Slovenya’ya ihracatın da 1,5 katına çıktığı görülüyor.

41 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) I. TARIM 1.893.842 1.886.704 -0,4 14,3 21.458.742 22.629.240 5,5 13,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.304.192 1.272.042 -2,5 9,7 14.646.158 15.076.028 2,9 8,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 547.283 561.189 2,5 4,3 6.393.099 6.697.159 4,8 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 225.395 199.838 -11,3 1,5 2.263.076 2.300.743 1,7 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 119.836 125.654 4,9 1,0 1.437.115 1.570.439 9,3 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 108.333 112.591 3,9 0,9 1.291.761 1.392.607 7,8 0,8 Fındık ve Mamulleri 153.621 152.899 -0,5 1,2 1.862.535 1.634.490 -12,2 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 63.470 28.880 -54,5 0,2 361.334 364.985 1,0 0,2 Tütün 77.554 82.543 6,4 0,6 950.812 1.016.552 6,9 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 8.700 8.448 -2,9 0,1 86.427 99.051 14,6 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 218.255 221.139 1,3 1,7 2.307.927 2.516.322 9,0 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 218.255 221.139 1,3 1,7 2.307.927 2.516.322 9,0 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 371.396 393.523 6,0 3,0 4.504.657 5.036.890 11,8 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 371.396 393.523 6,0 3,0 4.504.657 5.036.890 11,8 3,0 II. SANAYİ 9.886.604 10.635.321 7,6 80,7 122.658.330 137.030.741 11,7 81,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 993.023 976.382 -1,7 7,4 11.927.922 12.388.780 3,9 7,3 Tekstil ve Hammaddeleri 695.250 676.299 -2,7 5,1 8.179.925 8.441.489 3,2 5,0 Deri ve Deri Mamulleri 129.007 117.337 -9,0 0,9 1.561.193 1.667.113 6,8 1,0 Halı 168.766 182.746 8,3 1,4 2.186.803 2.280.179 4,3 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.349.544 1.525.897 13,1 11,6 16.163.446 17.536.950 8,5 10,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.349.544 1.525.897 13,1 11,6 16.163.446 17.536.950 8,5 10,4 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.544.037 8.133.042 7,8 61,7 94.566.962 107.105.011 13,3 63,5 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.427.624 1.422.007 -0,4 10,8 17.213.319 17.633.213 2,4 10,4 Otomotiv Endüstrisi 2.285.575 2.330.116 1,9 17,7 28.749.445 31.611.747 10,0 18,7 Gemi ve Yat 42.524 91.917 116,2 0,7 1.315.358 1.039.913 -20,9 0,6 Elektrik Elektronik 767.144 797.994 4,0 6,1 10.643.313 11.335.659 6,5 6,7 Makine ve Aksamları 511.896 587.416 14,8 4,5 6.203.750 7.391.295 19,1 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 597.091 651.854 9,2 4,9 6.941.614 8.140.353 17,3 4,8 Çelik 1.117.501 1.207.008 8,0 9,2 11.697.734 15.615.209 33,5 9,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 208.342 252.274 21,1 1,9 2.732.949 3.030.944 10,9 1,8 Mücevher 141.693 274.581 93,8 2,1 3.220.843 4.543.115 41,1 2,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 106.506 175.083 64,4 1,3 1.745.053 2.103.829 20,6 1,2 İklimlendirme Sanayii 331.309 335.473 1,3 2,5 3.990.390 4.537.587 13,7 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 6.831 7.320 7,2 0,1 113.192 122.147 7,9 0,1 III. MADENCİLİK 391.325 305.104 -22,0 2,3 4.752.364 4.475.284 -5,8 2,7 Madencilik Ürünleri 391.325 305.104 -22,0 2,3 4.752.364 4.475.284 -5,8 2,7 T O P L A M (TİM*) 12.171.771 12.827.129 5,4 97,4 148.869.436 164.135.266 10,3 97,3 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 262.459 343.917 31,0 2,6 9.310.149 4.624.941 -50,3 2,7 T O P L A M 12.434.230 13.171.046 5,9 100,0 158.179.585 168.760.206 6,7 100,0

