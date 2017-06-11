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Otopark için halk oylaması

- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarampol Katlı Otopark Projesi için halk oylaması yapıldı

Otopark için halk oylaması

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Şarampol Katlı Otopark Projesi" için halk oylaması yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi merkeze bağlı Şarampol bölgesinde kentsel tasarım projesi kapsamında yapılması planlanan Şarampol Katlı Otopark Projesi için halk oylaması yapıldı. Cumhuriyet ve Üçgen Mahalleri muhtarlıkları önünde kurulan sandıklara mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oylamada Şarampol Caddesi esnafı da oy kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her iki mahallede yaklaşık 16 bin seçmenin, "Şarampol Caddesi'ne katlı otopark yapılıp yapılmaması için "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacağını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Efsane geri dönüyor, Şarampol güzelleşiyor" sloganıyla başlattığı kentsel tasarım projesi 18 Ekim 2015'teki referandumun ardından 9 mahalle ve cadde esnafının yüzde 90,19'unun desteğiyle başlatılmıştı. Şarampol Projesi kapsamında yapılacak toplam yatırım tutarının, kavşaklar, cadde düzenlemesi ve otopark ile yaklaşık 55 milyon lira olduğunu açıklanmıştı. Söz konusu otoparkın belediyeye maliyetinin ise yaklaşık 5 milyon lira olacağı ifade edilmişti.
Proje kapsamında otopark yapılması planlanan alanın park yeri olması nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilmişti.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Kartaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bazı vatandaşların kafalarında soru işareti olması nedeniyle otopark projesini halk oylamasına sunmasının demokrasinin bir gereği olduğunu belirterek, "Çok güzel bir ortam, herkes demokratik hakkını kullanıyor. Mahallemiz için en iyi sonucun çıkmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Halk oylaması saat 17.00'de sona erecek.

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