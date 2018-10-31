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ÖTV taban satışlar tavan

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, "ÖTV indirimi satışlarda ciddi bir hareketlilik sağlayacaktır" dedi

ÖTV taban satışlar tavan
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İZMİR (AA) - İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşyada ÖTV'nin yıl sonuna kadar sıfırlanmasının satışlarda çok ciddi bir hareketlilik sağlayacağını belirtti.
Aztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı beyaz eşyada ÖTV'nin yıl sonuna kadar sıfırlanmasının sektörde büyük memnuniyete neden olduğunu ifade etti.
Böyle bir ekonomik ortamda söz konusu indirimin sektöre "can suyu" olacağını dile getiren Aztekin, "Sayın Bakanımız sektöre kulak vermiştir. Hem diğer vergi indirimleri hem de beyaz eşyadaki ÖTV indirimi satışlarda çok ciddi bir hareketlilik sağlayacaktır. Biz de buna karşılık sektör olarak elimizden gelen indirimi yapıp vatandaşımızın daha ucuz ürün alması için gayret göstereceğiz." dedi.
Aztekin, sektördeki ÖTV'nin sıfırlanmasının diğer sektörleri de dolaylı olarak olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
VergiIndirimBeyaz Eşya
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