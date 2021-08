Oyun başlıyor

Oyunseverlerin merakla beklediği gamescom 2021 yarın başlıyor... Dünyanın en sevilen ve en çok takip edilen oyun fuarı gamescom 2021, 25 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Pandemi sebebi ile tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik Türkçe ve ücretsiz olarak tüm dünyadan katılımcılara açık olacak.

Oyun tutkunlarının her sene heyecanla beklediği gamescom etkinliği için geri sayım başladı. Tamamen dijital ve ücretsiz olarak yapılan etkinlik yarın itibarıyla dünyaca ünlü şovlar ile açılacak. Türk oyunseverler oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey’in gamescom ile yaptığı iş birliği ile gamescom 2021’i Türkçe olarak izleme şansına sahip olacak.

Popüler şovlar ve yepyeni etkinlikler

Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak etkinlik, 3 gün boyunca dünyanın dört bir yanından oyunseverleri bir araya getirecek. gamescom 2021, en çok izlenen oyun şovlarından Opening Night Live with Geoff Keighley ile başlarken, etkinlikler 27 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıca gamescom’un partnerlerinden IGN de gamescom studio ve gamescom: Awesome Indies isimli şovlar da öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.

gamescom 2021 dijital olarak gerçekleşse de katılımcıların gamescom atmosferini hissetmeleri için bu yıl farklı etkinlikler de düzenleniyor. gamescom epix isimli etkinliklerde gamescom 2021 takipçileri, online organizasyonlara katılarak fuar sonunda açıklanacak büyük ödüllere sahip olma şansını yakalayabilecek.

gamescom 2021 Türkçe yayınlanacak ve katılım ücretsiz

gamescom 2021 , Gaming in Turkey oyun ve espor ajansı işbirliği ile eş zamanlı olarak bu sene Türkçe olarak yayınlanıyor. Yayınların sunumunu Türkiye’nin oyun dünyasından en sevilen fenomenleri gerçekleştirecek. Türk oyunseverler dünyanın en kapsamlı dijital oyun fuarlarından birini sevdikleri oyuncular ile birlikte Türkçe olarak izlemenin keyfini çıkaracak.