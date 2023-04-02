Oyun hamuru üretecek

Türkiye’nin en bilinen un markası ve perakende pazarının en önemli oyuncularından biri olan Söke, 12 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştiren Söke’nin, Aydın Söke’deki ve Ankara Sincan’daki 2 fabrikasıyla günde 1440 ton üretim kapasitesi bulunuyor. İSO500 listesinde bulunan ve 2022 yılını 2,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Söke, 29 Mart Çarşamba günü kadın girişimiyle kurulan ChildGen’in yüzde 60’ını bünyesine kattı. Satın alma işlemi 2.862.586,00 TL olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke’nin halka arz sürecinde halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde yüzde 7,5’ini başka şirketlere stratejik yatırım yapmak için kullanacağımızı belirtmiştik. 29 Mart Çarşamba günü gerçekleştirmiş olduğumuz bu satın alma işlemi, yatırımların bir ayağını oluşturuyor. ChildGen, tamamen doğal içerikli bir oyun hamuru. Bir annenin çocuğuna güvenilir oyuncak arayışı içerisinde ortaya çıkardığı bu iş fikri ve akabinde yatırımı, bizlere de ilham kaynağı oldu. ChildGen’in içerisinde Söke’nin tercih edilmesinden yola çıkarak, ChildGen’e yatırım yapma kararı aldık” dedi.

Söke Un, 1963 yılında dünyada en saygın değirmen teknolojisini geliştiren İsviçreli Bühler makinelerini ve teknolojisini kullanarak kurduğu ilk değirmeniyle ismini aldığı Söke’de, önemli bir buğday üretim havzası olan Söke ovasının içinde üretime başladı. Değirmencilikteki 60 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda. Bugün Söke’de ve Ankara’da yer alan 2 fabrikası ile profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürettiği farklı un çeşitleriyle Söke, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Çünkü 60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var. Söke, 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ve sektörün global markalarından Ulusoy Un bünyesinde yer almaktadır.