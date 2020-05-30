Özdilek açılıyor

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı olarak hizmetlerine bir süre ara veren ÖzdilekParklar alınan güvenlik önlemleriyle birlikte 1 Haziran’da ziyaretçilerine yeniden kapılarını açıyor. Misafirlerine 12.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan alışveriş merkezlerindeki Özdilek Hipermarketler ise 10.00 ve 21.00 saatleri arasında kullanıma açık olacak.

Küresel anlamda yaşanan Covid-19 virüsüne karşı yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm dünyada tedbirler alınmaya devam ediyor. Özdilek Holding yatırımı olan ve İstanbul, Bursa ile Antalya’da misafirlerine hizmet veren ÖzdilekParklarda “Önlemlerimizle Güvendesiniz” mottosuyla açılış öncesinde ve açılış sonrasında uygulanacak hijyen ve güvenlik konusundaki önlemler en üst seviyede tutuluyor.