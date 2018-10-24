Paket devi geliyor

Avustralya’lı Adbox Australia, paket serviste fark yaratan özellikleri ile Türkiye pazarına giriyor. Dünyada ilk kez sıcak ve soğuk gıdaların sıcaklıklarını aynı ortamda koruyan bir kutu olarak geliştirilen Adbox, üzerine konulan led panellerle de reklam yapılmasını sağlıyor.

1 milyon dolarlık yatırımla 2 yıllık Ar-Ge sonucu Adbox’ugeliştirdiklerini ifade eden Adbox Australia CEO’su Kaan Özer, Avustralya’da tanınan bir marka olduklarını, Türkiye’de hem üretim hem de ihracat hedeflediklerini söyledi.

Dünyada hızla yaygınlaşan evlere paket servislerde yemeğin sıcaklığını koruması ön plana çıkıyor. Ancak, kapalı kutularda gerekli izolasyonun yapılmaması nedeni ile yemekler soğurken, soğuk kalması gereken içecek, tatlı ve dondurma gibi gıdalar da ısınıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan Avustralya’daki Türk girişimciler, dünyada bir ilki gerçekleştirerek sıcak ve soğuk gıdaların sıcaklıklarını aynı ortamda koruyan bir kutu geliştirdiler. Kutunun üzerine konulan ledpanellerle de yeni nesil reklamcılığı paket servis sektörüne taşıdılar. Adbox Australia ismi verilen kutular, kısa sürede Avustralya’da kullanılıp beğenilmeye başlandı. Avustralya’da elde ettikleri başarıyı şimdi Türkiye’ye taşımak istediklerini söyleyen Adbox AustraliaCEO’su Kaan Özer, imalatı da Türkiye’ye çekip çevre ülkelere de açılmayı planladıklarını aktardı.

SEKTÖR HIZLA BÜYÜYOR

Günümüzde online yemek siparişi pazarı büyüklüğünün 35 milyar dolar olduğunu, 2030 yılında da 365 milyar dolara çıkmasının beklendiğini aktaran Özer, paket servis sektörünün önünün açık olduğunu ve yatırım fırsatlarının bulunduğunu bildirdi. Özer, “Çabuk büyüyen bu sektör, beraberinde bazı problemlerle geliyor. Biz de hem gıda sektöründen gelen tecrübelerimiz hem de teknolojiye olan yakınlığımızdan, gördüğümüz bazı problemleri çözmek için çalışmalara başladık ve Adbox’ıgeliştirdik” dedi.

2 YILLIK AR-GE SONUCU ÜRETİLDİ

Siparişin gecikmesinin gelen yemeğin kalitesini düşürdüğünü, sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini dile getiren Özer, şöyle konuştu: “Tavuk, pirinç, ıspanak ve mantar gibi bazı gıdalar tekrar ısıtıldığında insan sağlığını tehlikeli seviyelerde tehdit edebiliyor. Birçok firma ürünlerinin yalıtımlı olduğu şeklinde reklamlar verir ama bu yalıtım yemekleri gerektiği kadar koruyamaz. Biz de yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge ve denemler sonrası aradığımız sonuca ulaştık. Sadece Ar-Ge’ye 1 milyon dolar yatırım yaptık. Kullandığımız özel yalıtım laboratuvar testleri ve müşteri denemeleri ile kalitesini ispatladı. Yalıtımlı kutularımız mesela pizzayı aynı sıcaklıkta adrese götürdüğü gibi ikinci bolümde de soğuk dondurma ve içecekleri aynı serinliktegötürebiliyor. Bunu dünyada sunabilen tek firmayız. Dışarıdaki hava şartları ne olursa olsun yaz-kış fark etmeden gıdalar mutfaktan çıktığı derecelerini rahatlıkla koruyabiliyor.”

DEVLERLE ÇALIŞIYOR

Avustralya’da Dominos Pizza, Pizza Hut, KFC, TacoBell, Zambrero, Hog’s Breath ve birçok restoran ile cateringfirmalarının Adbox kutularını kullandığını dile getiren Özer, “Uber Eats de medyada çıkan soğuk yemek şikâyetlerinden sonra bizimle görüşmelere başladı ve şu anda anlaşma konusunda son aşamalardayız” dedi.





Adbox Australia hakkında:

Adbox Australia, alanında kendisini hızlı ve güçlü bir şekilde kabul ettirmiş genç bir firmadır. Yemek dağıtım sektöründe çığır açan ürünleri ve sektörün en büyük problemi olan yemeklerin müşteriye soğuk ulaşmasından doğan problemleri çözmek için 2 yılı aşkın bir Ar-Ge sonucu dünyada bir ilk olan ürünleri geliştirdi. Kurucuları Kaan Özer, teknoloji ve gıda sektörlerindeki start-up tecrübeleri, Ali Balkaya da gıda sektöründe 30 yıllık iş tecrübelerini bir araya getirerek AdboxAustralia’yı kurdular. Türk kurucuları ile Avustralya’da tüm gıda sektörünün ihtiyacı olan ve yemek dağıtım sektöründe çığır açan ürünlerin dizayn ve üretimini yaptılar.

Ürün özellikleri:

-​Fiberglas klasik kutular.



-​İki tekerli motorlar için ideal.



-​Özel yalıtımlı bölümler sıcak ve soğuk gıdaları ayırabilir.



-​Markalar için özel LED paneller.



-​Özel piller sayesinde motor dururken de LED’ler çalışıyor.



-​Her hava şartına dayanıklı güçlü, dayanıklı gövdeye sahip.



-​Görsel olarak mükemmellik.



-​GPS takip imkanı.



-​Markaya göre istenilen uluslararası pantone renk seçimi



-​Kullanıma göre değişik ebat seçimleri.



-​Hafif çanta ve kutular.



-​Bisiklet, araba ve motorlar için değişik modeller.



-​İsteğe ve ihtiyaca göre ürün tasarlama imkânı.



-​Her türlü hava şartına dayanıklı.



-​Sırt çantalarında LED panel kullanma opsiyonu



-​Kullanıma ve ürünlere göre özel tasarım

