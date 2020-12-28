Paketliye hücum

2020 yılı, küresel salgın mücadelesi ile geçti. Tüm sektörlerin etkilendiği bu süreç, tüketicilerin önceliklerini de değiştirdi. Covid-19 ile hijyen kavramı birincil plana yerleşirken, ambalajlı ürünlere olan talepte büyük oranda artış görüldü. Salgın döneminin, tüketicilerin ambalajlı, sağlıklı kuruyemiş ve kuru meyveye olan ilgisini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Peyman CEO’su Kaan Baral, “Pandeminin etkisi nedeniyle, tüketicilerin sağlıklı atıştırmalıklara ve paketli kuruyemişlere olan yönelimi gelecek dönemde de aratarak devam edecektir” dedi.

Salgın döneminin yol açtığı hijyen kaygısı, ambalajlı ürünlere olan ilgiyi büyük oranda artırdı. Türkiye’deki paketli kuruyemiş pazarının yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Peyman CEO'su Kaan Baral, “Açık ve ambalajlı kuruyemiş pazarının toplam büyüklüğü 20 milyar TL’ye yaklaşıyor. Geçmiş yıllardaki ambalajlı pazar büyüklüğü, açık pazara göre %20 oranında iken, bugün yaklaşık %30 düzeyine ulaştı. Bu gelişme, sağlıklı ve hijyenik kuruyemiş tüketim bilincinin arttığına işaret ediyor” dedi. Peyman olarak, salgın döneminde inovasyon ve üretim çalışmalarına daha fazla yatırım yaptıklarını kaydeden Baral, 2020 yılını değerlendirdi.