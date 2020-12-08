Pandemi ihracata engel olamadı 

İhracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Türkiye’nin toplam cari açığının kapanmasına yönelik verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan sektör bu yıl Ocak-Kasım döneminde 7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 4,9 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. ABD’ye ihracat ise bu dönemde 356 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektörün Kasım ayı ihracatı ise yüzde 10,5 artış ile 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye’nin geçen ay gerçekleştirdiği toplam 16 milyar dolar ihracattan yüzde 4,7 oranında pay alması anlamına geliyor.

“GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMINI GEÇEBİLİRİZ”

Sektörün 11 aylık ihracat performansını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki şunları söyledi: “Yılın ikinci çeyreğinden bu yana birlik olarak ihracatçımıza alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduk. Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle ihracatçımız için vazgeçilmez unsurlar oldu. Aralık ayı rakamlarımızda bir sapma olmazsa pandemi yılında, bir önceki yılın ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.300’den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021 yılında ise yüzde 15 ihracat artışı ile 9,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacak. Buna inancım tam.”

“LOJİSTİKTE DÖNÜŞÜM ŞART”

Tahsin Öztiryaki’ye göre gerek navlun fiyatlarındaki 2-3 kat artış, gerekse yük gemilerinin dolu olması ve birçok rotada boş yer bulunmaması nedeniyle ihracatçı sıkıntı yaşıyor: “Aynı problem karayolu nakliyesinde de yaşanıyor. Orta vadede ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alma iddiamız var ise lojistikte bir dönüşüm yaşanması şart. Diğer yandan yeşil teknolojiler ve yenilenebilir enerji gelecek yıllara damgasını vuracak. ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda üyelerimizi bilinçlendirmek amacıyla webinar’lar düzenlemeye başladık.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAPIDA”

İDDMİB Başkanı Öztiryaki, “Pandemi bize bir kez daha hatırlattı ki dijital dönüşüm kapıda. Bu kapsamda görevimiz üyelerimize bu dijital dönüşüme uzanan yolda destek olmak. İDDMİB üyesi her firmaya markalaşma ve kurumsallaşma konusunda eğitimler düzenleyerek sanal ortamda tanıtım ve imajları konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Öte yandan geçtiğimiz ay Asya-Pasifik Bölgesindeki 15 ülke dünyanın en büyük ticaret ve iş birliği anlaşması olan (RCEP) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nı imzaladı. Bu ülkelerden Malezya, Singapur ve Güney Kore ile halihazırda Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Bu anlaşma bize avantaj mı sağlayacak dezavantaja mı yol açacak bunu değerlendirmeli ve her durumda ortaya çıkan tabloyu lehimize kullanabilecek projeler üretmeliyiz.” şeklinde konuştu.

PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

İDDMİB üç önemli proje üzerinde hız kesmeden çalışıyor. Tahsin Öztiryaki söz konusu projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek. Hedefimiz potansiyel ara mamul gruplarını belirleyerek bu konulara üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek. Toptancıların organize olduğu ve kümelendiği İSTOÇ ve benzeri oluşumların yurt dışındaki satın alıcılara tanıtılması diğer önemli bir çalışmamız. Üçüncü projemiz ise yabancı öğrencilerin ihracatçı firmalarımız için çalışmasına olanak sağlayacak çok yönlü bir proje. Pandemi fiziki olarak bizleri sınırlasa da bizler gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ederek emin adımlarla ilerliyoruz.”