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Parfümü ses getirecek

İngiltere moda sektöründe başarılı işlere imza atan Zeynep Kartal, “Sürdürülebilirlik kavramını sıkça tasarımlarıma yansıtmaya devam edeceğim. Parfüm şişelerimde, Zeynep Kartal kadınını yansıtmak istedim” dedi.

Parfümü ses getirecek
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Dünyaca ünlü yıldızlar Lady Gaga’dan Kylie Minoque’ye bir çok ismi tasarımları ile giydiren moda tasarımcısı Zeynep Kartal kariyer yolculuğunu MAG okurları ile paylaştı. Gerçekleştirdiği defilelerle isminden söz ettiren Kartal, sürdürülebilir moda koleksiyonu ile de isminden söz ettiriyor. Çıkaracağı parfüm markası ile de ses getiren Kartal, küçük yaşlarından itibaren içinde taşıdığı tasarım tutkusunun kariyerine nasıl yön verdiğini paylaştı. On dokuz yıl Türkiye’de moda alanında çalıştıktan sonra İngiltere’ye yerleştiklerini belirten Kartal, “ Zamanımı iyi değerlendirmek ve İngiltere’deki moda dünyasını daha iyi tanımak adına tekrar moda eğitimi aldım. Öğretmen olmam için birçok teklif geldi ancak ben Zeynep Kartal markasını kurmayı tercih ettim” diye konuştu.

Dillere destan güzelliği ve başarılı kariyeri ile isminden sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay’ın kapak yıldızı olduğu MAG Nisan,   dopdolu içeriği, 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan dosya konusu, röportajları ve yazarları ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom’da online olarak okurlarıyla buluşuyor. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

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