Parfümü ses getirecek

Dünyaca ünlü yıldızlar Lady Gaga’dan Kylie Minoque’ye bir çok ismi tasarımları ile giydiren moda tasarımcısı Zeynep Kartal kariyer yolculuğunu MAG okurları ile paylaştı. Gerçekleştirdiği defilelerle isminden söz ettiren Kartal, sürdürülebilir moda koleksiyonu ile de isminden söz ettiriyor. Çıkaracağı parfüm markası ile de ses getiren Kartal, küçük yaşlarından itibaren içinde taşıdığı tasarım tutkusunun kariyerine nasıl yön verdiğini paylaştı. On dokuz yıl Türkiye’de moda alanında çalıştıktan sonra İngiltere’ye yerleştiklerini belirten Kartal, “ Zamanımı iyi değerlendirmek ve İngiltere’deki moda dünyasını daha iyi tanımak adına tekrar moda eğitimi aldım. Öğretmen olmam için birçok teklif geldi ancak ben Zeynep Kartal markasını kurmayı tercih ettim” diye konuştu.

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