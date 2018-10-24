Paris'te tanıtıldı

İZMİR (AA) - Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri Paris Sial Gıda Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin koordinasyonunda, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Paris Sial Gıda Fuarı'nda ortak stant açtı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, fuara Türkiye'den 311 firmanın katıldığını ifade etti.

Su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal alt sektörlerinde yıllık 2,5 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştıklarını, 2023 yılında 3,5 milyar dolarlık dış satım hedefi için tanıtım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Girit, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Global Fishery Forum ve Seafood Expo Russia Fuarı'na birlikte katıldık. Paris Sial Fuarı bu yılki ikinci birlikteliğimiz oldu. 10-12 Aralık 2018 tarihlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi- Sial Middle East 2018 Fuarı'na birlikte katılacağız ve Türk su ürünleri ile hayvansal mamullerinin tanıtımını yapacağız. Bu iş birliğinin oluşturduğu sinerjiyle 2023 hedeflerine kolaylıkla ulaşacağız."

