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Paris'te tanıtıldı

Uluslararası gıda fuarı SIAL Paris'e katılan Doğu Karadenizli ihracatçı firmalar, Türk fındığı ve çayının tanıtımını yaptı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Fuarda yoğun olarak fındık alım talebinde bulunan alıcı firmalar, birliğimiz üyesi fındık ihracatçısı firmalara yönlendirildi"

Paris'te tanıtıldı
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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren ihracatçı firmalar, uluslararası gıda fuarı SIAL Paris'te Türk fındığı ve çayını tanıttı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 21-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen Avrupa'nın önde gelen gıda fuarlarından SIAL Paris'e Türkiye'nin önemli gıda firmalarının katıldığını belirtti.
Doğu Karadeniz'e ait ürünlerin bölgedeki firmaların katılımıyla fuarda tanıtıldığını ifade eden Gürdoğan, 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda ithalatçılarla görüşmeler yapıldığını vurguladı.
Gürdoğan, tanıtılan ürünlerin başında fındık ve çayın geldiğine dikkati çekerek, "Fuarda yoğun olarak fındık alım talebinde bulunan alıcı firmalar, birliğimiz üyesi fındık ihracatçısı firmalara yönlendirildi. İhracatımızın artması ve gelişmesinde çok önemli katkısı olan fuar organizasyonlarına birlik olarak katılım sağlayarak bölge firmalarımızın alternatif pazarlara ve yeni pazarlara yönelmeleri konusuna ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.
- "Yoğun talep bizleri ümitlendiriyor"
Son yıllarda dünya gıda pazarında önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Gürdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın da bu trendleri dikkate alarak tüm ülkelerdeki tüketici alışkanlıklarına ve tercihlerine uygun ürün üretimi yapmasıyla firmalar, çok daha kolaylıkla ihracat şansı yakalayarak yurt dışı piyasalara açılım sağlayacaklar. Özellikle Trabzon'un tarımsal değeri olan fındık konusunda Avrupa ülkelerindeki alıcılardan gelen yoğun talep bizleri ümitlendiriyor. Geleneksel alıcılar dışında sektörde yeni yeni alıcı firmaların çıkması fındık ihracatımız açısından önemlidir. Bu durumu DKİB üyesi fındık ihracatçısı firmalarla değerlendirerek, bu alıcılarla sıkı temas halinde olarak ve bu firmaları da alım heyeti kapsamında Trabzon'a davet ederek ihracatçı firmalarla ayrıca görüşme sağlayacağız."

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FındıkDKİBçayAhmet Hamdi Gürdoğan
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