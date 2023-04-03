Pati garantisi

Toplumsal konulara duyarlılığıyla öne çıkan Doğtaş, patili dostlarımız için geliştirdiği kampanya ve projelerle de adından söz ettiriyor. Sokak hayvanları için geliştirdiği Misafir Pati projesi ile her Doğtaş mağazasında sokak hayvanı barındırarak toplumu sokak hayvanlarına sahip çıkmaya teşvik ediyor.

HER MAĞAZADA MİSAFİR PATİ KULÜBELERİ

“Misafir Pati” projesi kapsamında üretilen kulübeler, kedi ve köpeklerin güvenli bir ortamda yaşamalarını desteklemek için Doğtaş mağazalarında konumlandırılıyor.

Doğtaş, sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda daha fazla insana ulaşmak ve duyarlılığı artırmak adına #MisafirPati hashtag’iyle sosyal medyada da farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra duyarlı hayvanseverler tarafından Doğtaş’ın başlatmış olduğu bu hareket oldukça ilgi görüyor.

PATİLİ DOSTALARIMIZA ÖZEL KUMAŞLAR

Doğtaş, evcil hayvanların aileleri için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle geliştirdiği pati dostu kumaşı ile de pati çizilmelerine ve yırtılmalarına dayanıklılık sağlarken Easy Clean kumaş ile de hem pati çizilmelerine hem de lekelere dayanıklı, hızlı ve kolay bir şekilde temizlenme olanağı sunuyor.

PATİ SİGORTASI İLE SAHİPLENMEYE TEŞVİK

Üretimdeki hassasiyetini sokak hayvanı sahiplenmeye teşvikte de sürdüren Doğtaş, ‘Pati Sigortası’ garantisi ile herhangi bir barınaktan hayvan sahiplenen ve bunu belgeleyenlere de yılda 1 defa mobilyasını değiştirme olanağı tanıyor. Geliştirdiği kampanyalar ve projelerle Doğtaş hem patili dostlarımıza sahip çıkıyor hem de hayvan sahiplerinin kalbinde taht kuruyor.