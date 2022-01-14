Pazarama geliyor

Türkiye İş Bankası, iştiraki Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Paz. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen Pazarama Online Alışveriş Platformu’nda satış yapanlara, avantajlı ürün ve hizmet paketleri sunuyor.

E-ticarette tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getiren Pazarama, alıcı ve satıcıların birbiriyle kesintisiz, kolay bir iletişim kurduğu kapsayıcı, kaliteli ve yenilikçi bir ekosistem olarak geçtiğimiz yıl hayata geçti.

Satıcılar tarafından kullanılmakta olan https://isortagim.pazarama.com/ paneli üzerinden İş Bankası ürün ve hizmetlerine başvuru yapanlara yönelik kurgulanan uygulamada, kişiselleştirilmiş özel oran ve komisyonlarla Anında Ticari Kredi, Kredili Ticari Mevduat Hesabı, Borçlu Cari Hesap, Ticari Kredi Kartı veya POS/ÖKC başvurusu yapılabiliyor.

Başvuruda bulunan Pazarama satıcılarına;

İşCep ve İnternet Şube üzerinden ücretsiz 100 havale ve EFT,

POS/OKC başvurusunda bulunup, ilk kez İş Bankası'ndan POS alanlara 6 ay, halihazırda POS cihazı olup, ek cihaz talep edenlere 3 ay POS kullanım ücreti muafiyeti,

İki adet 25 yapraklı çek karnesi defter ücretinden muafiyet ve maaş anlaşması avantajları sağlanıyor.

“Alıcı ve satıcıların finansman olanaklarına entegre biçimde ulaşmalarını hedefliyoruz”

Topkapı Danışmanlık Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, Maximum Mobil içerisinde yer alan Pazarama’yı hayata geçirirken seçkin firmaların tüketicilerle buluşmasını amaçladıklarını vurguladı. Alıcı ve satıcıların finansman olanaklarına entegre bir biçimde Pazarama platformundan ulaşmalarını hedeflediklerini belirten Kaygalak, “Bunun ilk adımı olarak, platformdaki iş ortaklarımızın kullandığı panel üzerinden İş Bankası’nın Pazarama satıcıları için sağlamış olduğu avantajlı paketleri sunduk. Buradaki finansal olanaklara erişimi kolaylaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise yakın zamanda geliştirdikleri Dijikolay çözümü ile ticari müşterilerin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri, tek bir çatı altında toparladıklarını ifade etti. Şimşek, “Şimdi de özel olarak geliştirdiğimiz paketlerle Pazarama platformumuzdaki satıcı müşterilerimiz, bir yandan Pazarama ekosisteminden yararlanırken, diğer yandan kendilerine özel sunulan avantajlı ürün ve hizmetlere kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde ulaşabilecekler. Geliştirdiği yenilikçi ve dijital çözümlerle e-ticaret başta olmak üzere, tüm işletmelerin ticari hayatlarını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.