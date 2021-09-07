Pazarlama direktörü oldu

Türkiye’de ilaç ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren Pierre Fabre Türkiye “Pazarlama Direktörlüğü” görevine 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle Emre Genç atandı. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Emre Genç, Bayer’de sırasıyla Management trainee ve Jr. Marka Müdürü görevleriyle profesyonel hayatına başladı. Genç, bu görevleri esnasında birçok farklı marka ve portföy için Jr Marka müdürlüğü görevinde pazarlama alanında sorumluluklar üstlendi.

Kariyer yolculuğuna sırasıyla Boehringer Ingelheim ve L’Oreal’de devam eden Genç, L’Oreal’deki 5,5 yıllık kariyerinde Grup Ürün Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü ve SkinCeuticals Müdürlüğü görevlerinde satış, pazarlama, eğitim, dijital pazarlama, medikal iletişim gibi farklı alanların sorumluluklarını alarak başarı ile yürütmüştür. 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile Pierre Fabre ailesine katılan Emre Genç, Dermokozmetik ve İlaç Pazarlama ekibinin lideri olarak görev almaya başladı.

Pierre Fabre hakkında:

Vizyon sahibi bir eczacı botanikçi ve tutku dolu bir girişimci olan Mösyö Pierre Fabre’nin, 1951 yılında kurduğu eczane, bugün Onkoloji, Kadın Sağlığı, Üroloji, Tüketici Sağlığı ve Dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteren, uluslararası şirketler grubuna dönüşmüştür. Pierre Fabre Laboratuvarları, Avrupa’nın en büyük ikinci bağımsız özel ilaç laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Ürünlerini geliştirirken doğanın sunduklarını kullanan gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinde kullanan grubun bu çalışmaları, Eccocert tarafından Mükemmel sertifikası ile derecelendirilmiştir. Köklerinden ve değerlerinden hiç kopmadan dünyaya açılan Pierre Fabre Grubu, gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile özellikle Afrika ve Uzakdoğu’daki projelerde insanlara sağlık götürmek için ayırır. Grup, her yıl elde ettiği karın anlamlı bir kısmını, Onkoloji ve Dermatoloji alanlarında yürütmekte olduğu Ar&Ge çalışmalarına aktarmaktadır. Pierre Fabre; her türlü güzelliğin öncelikle sağlıktan geçmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eder; bunun yanında botanikçi kimliği sayesinde ürünlerini en doğal yöntemlerle geliştirir.