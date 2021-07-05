Pazarlama ona emanet

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, pazarlama organizasyonunu yeni bir atama ile güçlendirdi. Bugüne dek şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı görevler üstlenen Ozan Turan, ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarına başladı.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden ODE Yalıtım’ın yeni Pazarlama Direktörü Ozan Turan oldu. Bugüne kadar şirket bünyesinde farklı görevler üstlenen Turan, ODE Yalıtım’ın yurt içi ve yurt dışındaki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Ozan Turan kimdir?

Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ozan Turan, Stanford Üniversitesi’nde Aile Şirketleri ve Girişimcilik eğitimi aldı. ODE Yalıtım bünyesinde İhracat Satış Sorumlusu olarak profesyonel çalışma hayatına başlayan Turan, kariyerine Viessmann Birleşik Arap Emirlikleri’nde Satış Mühendisi olarak devam etti. 2013-2015 yılları arasında üstlendiği ODE Yalıtım Rusya Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinin ardından ODE Yalıtım Asya İş Geliştirme Yöneticisi olan Turan, uluslararası iş tecrübesi kazandıktan sonra MBA eğitimini Bentley Üniversitesi’nde Pazarlama ve Yönetim alanında tamamladı. Ardından ODE Yalıtım bünyesinde sırasıyla Uluslararası İş Geliştirme Yöneticiliği ve İhracat Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2013 yılından bu yana Ernst & Young Next Gen Türkiye Elçisi olan Turan, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Dış Ticaret Komisyonu, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Dış Ticaret Çalışma Grubu ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) üyelikleri ile sivil toplum alanındaki çalışmalarına da devam ediyor.

ODE Yalıtım hakkında

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1988 yılında Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 5 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım’ın ürünleri, 6 kıtada, 75’in üzerinde ülkede tercih edilmektedir.