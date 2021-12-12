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Pazarlama ona emanet

Dünyanın öncü ev teknolojileri şirketlerinden Arçelik, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Akın Garzanlı’yı getirdi.

Pazarlama ona emanet

Arçelik’te 19 yıldır farklı departmanlarda görev yapan Akın Garzanlı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” (CMO) görevine atandı. Garzanlı, Arçelik’te global marka yönetimi, tüketici iç görüsü, endüstriyel tasarım, ürün yönetimi, küçük ev aletleri, tüketici hizmetleri gibi alanları da içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmış pazarlama ekibini yöneterek, güçlü global ve yerel 12 marka ile fark yaratan pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi konusundaki tüm süreçlerden sorumlu olacak.

Avusturya Lisesi mezunu olan Akın Garzanlı, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Garzanlı, Koç Üniversitesi’nde yaptığı MBA eğitiminin ardından Harvard Business School ve Kellogg School of Management Business School ’da çeşitli programları tamamladı.

İş hayatına 2002 yılında Arçelik’in global pazarlarından sorumlu olarak başlayan Garzanlı, satış, ürün yönetimi, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi alanlarda farklı roller üstlendi. 2008-2011 yılları arasında Almanya'da farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptığı dönemde Grundig'in Arçelik'in bünyesine entegrasyonunda değerli katkılar sundu. 2015 yılında Ev Eşyaları sektöründe dünyadaki gıda israfına karşı sürdürülebilirlik yolculuğu olan “Grundig Respect Food” kampanyasına öncülük etti. 2018 yılından itibaren Arçelik Global Satış Sonrası Hizmetler görevine atandıktan sonra global satış sonrası hizmet süreçlerinin müşteri odaklı dijitalleşmesi ve geliştirilmesine liderlik etti. 2020 yılından itibaren, mevcut görevine ek olarak, Avrupa Beyaz Eşya pazarının iki numaralı markası Beko’yu da kapsayan güçlü global ve yerel 10’dan fazla markanın Global Marka Direktörlüğü görevini üstlendi.

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