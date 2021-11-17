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Pazarlamanın başında

Küresel ve yenilikçi bir ilaç firması olma vizyonu ile faaliyet gösteren TRPharm’da önemli bir atama geçekleştirildi. Nazlıcan Işıtman, 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla TRPharm Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı.

Pazarlamanın başında
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görevini üstelenecek:

TRPharm’da üst düzey atama

Sağlığı inovatif çözümlerle buluşturma misyonuyla çalışmalarını sürdüren TRPharm’da Pazarlama Direktörlüğü görevine Nazlıcan Işıtman atandı. Küresel ve yenilikçi bir ilaç firması olma vizyonu ile faaliyet gösteren TRPharm’da önemli bir atama geçekleştirildi. Nazlıcan Işıtman, 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla TRPharm Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı. Işıtman, alanındaki engin tecrübesi ile TRPharm’ın faaliyet göstereceği 30 ülkenin marka ve kurumsal pazarlama yöneticiliğini üstlenmenin yanı sıra İcra Kurulu’nun da daimi üyesi olarak görev alacak.

Nazlıcan Işıtman, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 2002 yılında Sanofi İlaçları’nda Onkoloji Ürün Uzmanı olarak başlayan Işıtman, 19 yıllık kariyeri boyunca farklı tedavi alanlarında ürün müdürü, pazarlama müdürü, satış ve pazarlama müdürü olarak çalıştı.

Işıtman: “Bu misyonun parçası olmak mutluluk verici”

Yeni görevi için heyecan duyduğunu belirten Işıtman, “TRPharm, kritik hastalıklarda inovatif çözümleri paydaşlarıyla buluşturmada önemli bir misyon üstleniyor. Ben de bu misyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizin sağlık alanındaki öncü ve yenilikçi şirketi TRPharm ekibi ile birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazlıcan IşıtmanPazarlama Direktörlüğü
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