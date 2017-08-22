Pegasus'tan uçak alımı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Aralık 2017 – Mayıs 2018 döneminde teslimi planlanan 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanının bilançoda yer alacak şekilde finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Pegasus tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulları tarafından 2012 Airbus siparişi kapsamında Aralık 2017 – Mayıs 2018 döneminde teslimi planlanan 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanının bilançoda yer alacak şekilde finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği dile getirildi.

"Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar/finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanılan açıklamada, "2012 Airbus Siparişi"nin şirketin 2012 yılında verdiği 57 adet Airbus A320neo ve 18 adet Airbus A321neo tipi uçaktan oluşa toplam 75 uçaklık kesin sipariş ile 25 adet ek uçağa ilişkin alım opsiyonunu kapsayan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade ettiği hatırlatıldı.