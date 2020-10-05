PERYÖN'e taze kan

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin yeni Genel Sekreteri belli oldu. Sivil toplum yönetimi ve iletişimi alanında uzman bir isim olan ve şimdiye kadar STK’lar için yaptığı strateji, proje tasarımı ve yönetimi çalışmalarıyla tanınan Emre Tamer, PERYÖN Genel Sekreteri görevine getirildi.

Son olarak Gün + Partners’ın STK’larla İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüten Emre Tamer, 2016 - 2019 yılları arasında İstanbul Tahkim Derneği (ISTA) Kurucu Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında (TÜRKONFED) 2005 - 2016 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunan Tamer, aynı yapı içinde yer alan Sektörel Dernekler Federasyonu’nda da (SEDEFED) aktif olarak yer aldı. Tamer, SEDEFED’de; Genel Sekreter, Avrupa Birliği Uzmanı, Sektörel Ekonomi ve Rekabet Uzmanı pozisyonlarında çalıştı.

2015 - 2016 arasında TÜRKONFED Sektörlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Tamer halen gönüllü olarak SEDEFED Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Emre Tamer, üniversite eğitimi süresince Bilecik Valiliği’nde Proje Yöneticisi olarak görev alarak iş dünyası ve üniversitelerle önemli projeler yürüttü. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Emre Tamer, Habitat 2 Çocuk Etkinlikleri başta olmak üzere farklı gençlik projelerinde de yer aldı. Emre Tamer, evli ve bir çocuk babasıdır.