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Petkim'in ilk çeyrek karı azaldı

- Petkim'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 azalarak 131 milyon 373 bin lira oldu

Petkim'in ilk çeyrek karı azaldı
ANKARA (AA) - Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azalarak 131 milyon 373 bin liraya düştü.
Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, şirket, geçen yılın aynı döneminde 365 milyon 924 bin lira net kar elde etti.
Yılın ilk çeyreğinde şirketin net satışları 1,88 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 64 azalarak 131 milyon 373 bin liraya geriledi.
Petkim'in ilk çeyrekteki kapasite kullanım oranı ise yüzde 76 olarak kaydedildi.
 
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