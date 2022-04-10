Peynir tüketin

Muratbey, sağlıklı, inovatif ve leziz peynirlerini Ramazan sofralarıyla buluşturmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da “SAĞLIK ve LEZZET RAMAZAN SOFRALARINDA” projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca D vitaminli peynirlerle hazırlanmış sağlıklı ve lezzetli özel tarifler paylaşıyor.

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarımızda değişiklikler meydana gelebiliyor. Güçlü bir bağışıklık için iftar ve sahurda yeterli ve dengeli beslenmek; bol sıvı tüketmek Ramazan’ı sağlıklı geçirmenin en önemli anahtarı. Uzmanlar; yeterli ve dengeli beslenmenin taze, doğal ve çeşitli türden besinlerin tüketildiği bir sofra ile mümkün olabileceğini söylüyor. İftar ve sahurda besin değeri yüksek gıdaları düzenli tüketmek, bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiliyor.

Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin Sırrı: Peynir

Ramazan ayında alınması gereken vitaminlerin çoğunun peynirde gizli olduğunu söyleyen Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu bu dönemde bol peynir tüketmenin vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacağını söyledi. Düzenli olarak peynir tüketiminin, bağışıklık ve sağlık açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Garipağaoğlu, “Yoğun kalsiyum ve protein içeriği ile uzun süre tok tutan ve kemik sağlığını da destekleyen peyniri az tuzlu tüketmek gerekiyor. Burgu, Topi, Sürmeli gibi az yağlı ve az tuzlu peynirleri tüketerek hem susamayı engellersiniz hem de tokluğu uzun süre sağlayabilirsiniz” dedi.

Ramazanda bol peynir tüketiminin sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olacağını belirten Garipağaoğlu, aynı zamanda bağırsak sorunlarının da ortadan kaldırılmasına destek verdiğini belirtti. Garipağaoğlu, özellikle bu dönemde vücudun D vitamini düzeyinin yeterli olmasının, Ramazan süresince bağışıklık sistemini destekleyeceğini söyleyerek “Ramazanda, D vitaminini vücuda alabilmek çok önemli. Yeterli D vitamini bağışıklığın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Güneşten yeteri kadar faydalanılmadığı takdirde iftar ve sahur öğünlerinde D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketmek önemlidir’’ dedi.

Muratbey lezzet dostları, sevilen yemek blogger’ları tarafından Muratbey peynirleriyle hazırlanmış tarifler Ramazan boyunca Muratbey sosyal medya hesabı ve internet sitesinden paylaşılıyor. Sağlık dolu tariflerle bugün ne pişirsem diye düşünenlere birbirinden farklı lezzet fikirleri veriliyor.

İşte bağışıklığı güçlendiren, leziz ve sağlıklı Muratbey peynirleriyle hazırlanmış tarifler:

KURU DOMATESLİ, D VİTAMİNLİ MİNİ POĞAÇA

İçindekiler:

•1/2 paket Muratbey Plus Burgu Peynir

•150 gram eritilmiş Muratbey Tereyağı

•12 adet domates kurusu ( kaynar suda bekletilmiş)

•3,5 su bardağı un

•2 yemek kaşığı yoğurt

•1 yumurta

•1 tatlı kaşığı tuz

•1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için;

•1 yumurta sarısı

•Çörekotu

Yapılışı:

Domates kuruları yumuşayıp, kabardıktan sonra kurulayalım ve rondoda püre haline getirelim. Fırını 180 dereceye ayarlayalım. Fırın tepsisine fırın kâğıdını serelim. Bir kâseye ölçerek aldığımız unun ortasına yoğurdu, yumurtayı, kuru domates püresini, eritilmiş tereyağını, tuzu ve kabartma tozunu koyarak poğaça hamurumuzu yoğuralım. D vitamini ile zenginleştirilmiş Muratbey Burgu Plus peynirlerini salamurasından çıkarıp, sudan geçirdikten sonra bir parça kâğıt havlu üzerine alarak kurulayalım. Poğaça hamurumuzdan kopardığımız bir parçayı uzun bir fitil gibi yaparak ortasını yassılaştıralım ve ortaya bir Burgu Plus yerleştirelim. Hamurumuzu tekrar yuvarlayarak fitil yapalım. Yumurta sarısı sürelim, çörekotu serpelim ve yaklaşık yarım parmak (5-6 cm) uzunluğunda keselim.

Tepsiye dizilen mini poğaçaları fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Bağışıklığınızı destekleyecek D vitaminli poğaçalarınızı sıcak sıcak ikram etmenizi öneririz. Afiyet olsun!

*Bu leziz tarifi bizim için FalezKitchen sitesindeki enfes lezzetlerle tanıdığımız Benan Ünal hazırladı. Kendisine teşekkürlerimizle…

Hazırlık:30 dk Porsiyon:6 kişilik Pişirme: 35 dk

PÜRELİ PAZI GRATEN

İçindekiler:

Püre için;

• 1 paket Muratbey Rende Mozarella Peyniri

• 2 tepeleme yemek kaşığı Muratbey Tereyağı

• 4 tane iri patates

• 1.5 çay bardağı süt

• 1.5 tatlı kaşığı tuz

Pazı Graten için;

• 200 gr Muratbey Taze Kaşar Plus rendesi

• 1 bağ pazı

• 1 tane iri soğan

• 1 su bardağı süt

• 1 yemek kaşığı un

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı pul biber ve karabiber

Yapılışı:

Patatesleri soyalım, bir kaç parçaya bölelim, az su ve tuz ilave edelim suyunu çekip yumuşayana kadar haşlayalım. Süt, yağ ve Muratbey Rende Mozarella peynirini ilave edelim ve ezici ile karıştıra karıştıra püre yapalım. Hafif yağladığınız kare borcama püreyi yayalım. Pazıları yıkayıp, ince ince doğrayalım. Soğanı yemeklik veya piyazlık doğrayalım. Zeytinyağında soğanları kavuralım, doğradığınız pazıları ilave edelim ve yapraklar ölene kadar kavuralım. Tuz ve baharat ilave edip karıştıralım. Pazı kavrulunca yağını tencerede bırakarak pazıyı bir tabağa alalım, yağlı tencerede beşamel sosu yapalım ki çok yağlı olmasın. Beşamel sos için yağlı tencereye unu ilave edelim ve kavuralım, üzerine süt ilave edelim, muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak sosu pişirelim. Daha sonra kavrulmuş pazıyı beşamel sosun içine alalım ve güzelce karıştıralım. Beşamel soslu pazıyı pürenin üzerine eşit şekilde yayalım. Üzerini Muratbey Taze Kaşar Plus peyniri rendesi ile bolca kaplayalım ve kaşar peyniri eriyene kadar fırınlayalım. Afiyet olsun!

*Bu leziz tarifi bizim için Papatya Prenses sitesindeki enfes lezzetlerle tanıdığımız Ayşe Gülden hazırladı. Kendisine teşekkürlerimizle…

Hazırlık: 15 dk Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme: 20 dk

MURATBEY SÜRMELİ İLE ÇİBÖREK

İçindekiler:

İçi için:

• 200 gr Muratbey Sürmeli Peynir

• 6-7 dal ince kıyılmış dereotu

• Karabiber

Hamuru İçin:

• 2 su bardağı un

• 3/4 su bardağı su

• 1 yemek kaşığı sirke

• Tuz

Yapılışı:

Önce derin bir kapta hamuru yoğurup üzerini örterek yarım saat hamuru dinlendirelim. Ardından Muratbey Sürmeli peynirini bir kapta ezelim. İçine kıyılmış dereotu ve karabiberi ekleyip karıştıralım. Hamuru 10 parçaya ayırıp yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Un serptiğimiz tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açıp bir yarısına peynirli harcı yayıp diğer yarısını üstüne kapatıp yarım ay şeklini verelim. Daha sonra uç kısımlarını çatalla bastırıp kapatalım ve kızgın yağda arkalı önlü kızartalım. Önce havlu kâğıt serilmiş tabağa sonra servis tabağına alalım. Afiyet olsun.

*Bu leziz tarifi bizim için Yer Sofrası sitesindeki enfes lezzetlerle tanıdığımız Semiha Güler Çiçek hazırladı. Kendisine teşekkürlerimizle…

Hazırlık: 45 dk Porsiyon: 4 kişilik Pişirme: 15 dk

Ramazan ayı boyunca Muratbey web sayfasında “Ramazan Tarifleri” menüsünden sofraları şenlendirirken bağışıklığı da güçlendiren lezzetli tariflere ulaşılabilir.