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Pidede karnaval

Katkı maddesi bulunmayan taptaze hamuru ve özel olarak üretilen kuşbaşı, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak ve vejeteryan lezzetleriyle buluşturan Tadım Pidegöze hitap ettiği kadar damaklarda da unutulmaz bir pide lezzeti bırakıyor…

Pidede karnaval
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Pidenin her çeşidini bulabileceğiniz Nelipide Gurme, tek bir pidede 7 çeşit malzemeyi buluşturdu. Kuşbaşı et, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak ve sebzeleri ‘Tadım Pide’ ismiyle misafirlerine sunan Nelipide, yuvarlak olarak hazırlanan pidesiyle standartların üzerinde tatlar sunmaya devam ediyor.
 
Katkı maddesi bulunmayan taptaze hamuru ve özel olarak üretilen kuşbaşı, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak ve vejeteryan lezzetleriyle buluşturan Tadım Pidegöze hitap ettiği kadar damaklarda da unutulmaz bir pide lezzeti bırakıyor…
 
Her diliminde farklı bir lezzet için
Herkesin kendi lezzetini bulabileceği Tadım Pide; Kuşbaşı, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak ve vejeteryan dilimlerinden oluşuyor. Yuvarlak olarak hazırlanan Tadım Pide, Nelipide Gurme şeflerinin ellerinden adeta bir sanat eseri olarak çıkıyor.
 
Her dilimde farklı lezzetleri tatmak isteyenler için harika bir seçenek olan Tadım Pide, lezzeti kadar besleyici değerleriyle de ön plana çıkıyor. Taptaze hamuru ile sebze, et ve peynirin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan Tadım Pide’nin bu denli lezzetli olmasındaki en önemli sır ise;  tüm malzemelerin yöresel olarak Ordu’dan getirilmesi ve taş fırında odun ateşinde pişirilerek terayağı ile tatlandırılarak servis edilmesi.
 
 

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Pide’de KarnavalHer Diliminde Farklı Bir Lezzet Için…Tadım PideNelipide Gurme
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