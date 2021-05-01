Dünyanın önde gelen alkollü içecek üreticisi Pernod Ricard’ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Bölgesi’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Pınar Batur atandı.

Pınar Batur, bu yeni rolüyle MENAT Bölgesindeki 12 ülkenin tüm İnsan Kaynakları süreçlerinden sorumlu olacaktır.

Dünyanın en büyük alkollü içecek üreticilerinden Pernod Ricard’ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Bölgesi’ne İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Pınar Batur, Şubat 2021 itibarıyla görevine başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü mezunu olan Batur, Pernod Ricard’a katılmadan önce, 12 sene Danone bünyesinde çalıştı. Bu süreçte Danone’un farklı divizyonlarında İnsan Kaynakları İş Ortağı ve Organizasyonel Gelişim Müdürü gibi rollerinde görev alan Pınar Batur, son 4 senesinde ise Danone Sütlü Ürünler divizyonunda İK Direktörlüğü görevini üstlendi.

Kentbank’da İnsan Kaynaklarında başladığı iş hayatına, Abdi İbrahim İlaç ve TEB BNP Paribas şirketlerinde yine İnsan Kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev alarak devam eden Batur’un, 20 yılı aşan profesyonel yaşamında, dönüşümsel liderlik, operasyonel mükemmellik, organizasyonel gelişim, ücretlendirme ve yan haklar başta olmak üzere tüm İK fonksiyonlarında deneyimi bulunuyor.