Planları açıkladı

Nissan Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (AMI) bugün, şirketin Global Dönüşüm Planı kapsamında dört yıllık kapsamlı stratejisini açıkladı. AMI iş planı, dünya otomotiv pazarının yaklaşık %10'unu oluşturan bu bölgeye temel modelleri ve teknolojileri getirmek için Nissan’ın ‘rasyonalizasyon’, ‘önceliklendirme ve odaklanma’ olarak belirlediği global hedefine uyum göstermektedir.

Şirket, Alliance ortaklarıyla sinerjiyi en üst düzeye çıkararak ve Güney Afrika, Mısır, Hindistan ve Nijerya'da geniş ve rekabetçi bir üretim varlığından yararlanarak, Nissan’ın kilit pazarlarda devam eden büyümesi ve marka değeri dahil, bölgedeki mevcut güçlü yönlerini geliştirmeyi sürdürecek.

Nissan COO’su Ashwani Gupta: “Afrika, Orta Doğu ve Hindistan, SUV dahil mevcut güçlü yönlerimize yatırım yapmayı hedeflediğimiz ve pazara sekiz yeni model getireceğimiz önemli bir bölge. Alliance aracılığıyla verimliliği artırıp temel yetkinliklere odaklanarak, özellikle Körfez, Güney Afrika ve Mısır gibi önemli pazarlarda bölgenin karlılığını daha da artıracağız.” dedi.

Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier, “AMI bölgesi dünyanın en dinamik ve çeşitli otomotiv pazarlarına sahip olması açısından büyük bir potansiyele sahip” yorumunu yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Nissan halihazırda, yüksek marka değeri, DNA’sı ve kültürünün derinden gömülü mirası ve perakende ve üretim alanında uzun bir geçmişe ve deneyime sahip iş ortaklıkları ile sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temele sahip. Orta vadede, bölge genelindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak işimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

AMI bölgesi, Nissan CEO’su Makoto Uchida’nın geçtiğimiz ay açıkladığı, 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve karlılık sağlamayı hedefleyen global dönüşüm stratejisini takip edecek.

Nissan’ın global planına uygun olarak AMI stratejisi, ‘rasyonalizasyon’ ve ‘önceliklendirme ve odaklanma’ olmak üzere iki stratejik alan çerçevesinde geliştirildi.

1) Rasyonalizasyon: bölgesel maliyet ve verimliliği artırma aksiyonları:

Bölgesel ürün yelpazesini %20 oranında optimize etmek

Yerel tesislerin maliyet rekabetçiliğini daha da artırmak

AMI tesislerinden ihracat fırsatları yaratmak ve geliştirmek

Sabit maliyetleri azaltmak için ek fırsatlardan yararlanmak

2) Önceliklendirme & Odaklanma: modellerde, pazarlarda ve teknolojide önemli güçlü yönler üzerine inşa edilecek aksiyonlar:

Model:

8 yeni model tanıtımı

SUV ve erişilebilir fiyatlı sedan modellerini (B-sedan segmenti) bölgesel olarak önceliklendirmek

Körfez İş birliği Ülkeleri, Suudi Arabistan ve Mısır dahil kilit pazarlarda mevcut güçlü yönlere odaklanmaya devam etmek

Güney Afrika’da Navara ve Hindistan’da B-SUV dahil olmak üzere yerel modellerin lansmanını yapmak

Belirlenen pazara göre, en karlı yatırımı yapmak için temel modellere ve segmentlere odaklanmak

Pazar:

Yüksek potansiyelli pazarlar olarak Afrika ve Türkiye’deki fırsatları tam olarak değerlendirmek

Teknoloji:

E-POWER, EV ve bağlantılı teknolojiler dahil olmak üzere Nissan Intelligent Mobility’yi bölgesel ve aşamalı olarak yaygınlaştırmak

Dijitalleşmeyi ve Müşteri Deneyimini geliştirmek

AMI bölgesi, tüm ortakların (Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. ve Mitsubishi Motors Corporation) rekabet gücünü ve kârlılığını desteklemek üzere sinerjilerini derinleştireceği yeni Alliance global iş birliği modelinden yararlanacak.

Alliance ‘lider-takipçi’ yaklaşımı AMI bölgesinde, ortak platformlar ve ileri teknoloji dahil modellerdeki ve teknolojilerdeki verimliliği ve rekabetçiliği artırırken, IS/IT ve dağıtım gibi paylaşılan tedarik hizmetleri yoluyla bölgeye ek avantajlar getirecek.

Global ‘referans bölgesi’ şeması da diğer üyeler için bir referans görevi görecek ve temel bölgelere odaklanarak Alliance ortaklarıyla uygulanacak. Bölgede, Orta Doğu, Güney Afrika ve Mısır’da Nissan; Türkiye ve Kuzey Afrika’da (Mısır hariç) ise Renault referans şirket olacak; Hindistan’da ise ortak statü geçerli olacak.

Cartier şöyle ekledi: “AMI günümüzde, kayda değer büyüme fırsatlarına sahip bir bölge. Önümüzdeki dört yıl boyunca işimiz, ortaklarımız ve müşterilerimiz için uzun ömürlü, pozitif bir değişim sağlamak üzere doğru modelleri, hizmetleri ve teknolojileri sağlayarak fırsatları gerçeğe dönüştüreceğiz.”