Porsiyonlar küçüldü yıldızı parladı

Cam, pet ve plastik ambalajlar tüm dünyada yeterliliğini yitirmeye başlarken, esnek ambalajın ise yıldızı parlamaya devam ediyor. Özellikle aç bitir özellikli ürünlere ilginin artması ve porsiyonların küçülmesi ile yılda ortalama yüzde 5 oranında büyüyen esnek ambalaj sektörü, dünyada 85 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. 2020’de 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen esnek ambalaj sektörünün yüzde 25’ini Avrupa, yüzde 20’sini ABD ve yüzde 55’lik kısmını ise Asya, Afrika ve Ortadoğu pazarları oluşturuyor. Avrupa ve ABD’de yüzde 1.5 ila 2 civarında olan büyüme oranının Asya, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında yüzde 10’lara çıktığını belirten İspak Ambalaj Genel Müdürü Eser Erginoğlu, “Türkiye esnek ambalaj pazarı da yüzde 5’lik büyüme oranı ile dünya trendini yakaladı” dedi.



Kırılma riski olmayan taşıma kapları tercih ediliyor



Ambalaj sektörünün dünyada ve Türkiye’de geldiği noktayı değerlendiren İspak Ambalaj Genel Müdürü Eser Erginoğlu, esnek ambalajın büyüme sürecinin enteresan bir çizgi izlediğini vurguladı. Artık tüketicilerin daha küçük paketleri satın aldıklarını belirten Erginoğlu, “Hiçbirimiz kocaman paketlerin içindeki ürünleri bir hafta içerisinde tüketmiyoruz. Anlık alıyor ve anlık bitiriyoruz. Bu trend hayatımıza o kadar hızlı girdi ki, ‘aç bitir, kullan at’ duygusu adeta bir parçamız haline geldi. Bunun sonucunda da ambalajlar ve porsiyonlar küçüldü.” dedi.



Maliyeti üçte bir oranında azaltıyor



Bu gelişme karşısında plastik, cam ve pet ambalajların dünyada yeterliliğini yitirmeye başladığını bildiren Eser Erginoğlu, “Pet sağlık açısından sorun yaratıyor, denildi ve cam ön plana çıktı. Ancak cam sanayi dünya su rezervlerini çok fazla tüketen bir sektör. Bir kilo cam üretmek için 3 kilo su harcamanız gerekiyor. Üstelik cam ambalaj için 10 kamyon ile taşıma yaparken, aynı miktarda esnek ambalaj için bir kamyon yeterli. Yakıt ve enerji tasarrufunun yanı sıra trafikte kaza riskini de azaltmış oluyorsunuz. Bunların yanına karbon emisyonunu da eklerseniz, maliyetinizin üçte bir oranında düşeceğini görebilirsiniz” şeklinde konuştu.



“Esnek ambalaj sektöründe ülkemize öncülük edeceğiz”



Esnek ambalaj tarifine uyan pazarın büyüklüğünün 85 milyon dolar olduğunu ifade eden Eser Erginoğlu, Türkiye pazarının da dünya ortalamasında bir büyüme yaşadığını, iç piyasanın yüzde 40’ını esnek ambalajın oluşturduğunu söyledi. İzmit’teki yeni tesis yatırımını ihracatta daha aktif olmak amacıyla yaptıklarını açıklayan Eser Erginoğlu, “Trend esnek ambalaj yönünde ilerlerken, İspak Ambalaj olarak biz de ülkemizde bu konuda öncülük etmek istiyoruz” dedi.



