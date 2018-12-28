Poşetler 25 kuruş

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verileceğini, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini hatırlattı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için yılbaşından itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruş karşılığında verileceğini, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini anımsatan Palandöken, bu uygulamanın Avrupa'daki gibi çevre duyarlılığı oluşturmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1'inin geri dönüştürülebildiğini ve doğaya atılan plastik poşetlerin bin yıl boyunca yok olmadığını vurgulayan Palandöken, "Burada amaç poşeti paralı satmak değil, sağlığımız ve çevremiz için naylon poşeti caydırıcı hale getirmektir. Kısa süre içinde uygulamanın amacının anlaşılıp bu konudaki duyarlılığın artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, ticari araçlarda KDV indiriminin 31 Aralık 2018 tarihinde sona ereceğini de hatırlattı ve bu kapsamda süre uzatımı istedi.