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Profilo yola çıkıyor
Profilo yola çıkıyor
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Profilo yola çıkıyor

Profilo Grubu Haziran 2020 itibarıyla, tüm kreditörlerine olan kredi borçlarını yeni ödeme plan ve şartlarına bağlayarak sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahip oldu. Bu süreçte Profilo Grubu’nun finansal yeniden yapılandırma projesinin danışmanlığını Servo Capital Advisors gerçekleştirdi.

Profilo yola çıkıyor

Gerek Grup, gerekse ülke olarak içinden geçilen bu zor süreçte böylesine büyük bir yapılandırma projesini tamamlamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Profilo Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dani S. Acıman, “İmza attığımız yapılandırma işleminin, tüm paydaşlar için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hem yapılandırmaya katılım sağlayan kreditörlere bu süreçte göstermiş oldukları esneklik için, hem de Servo Capital Advisors’a süreç boyunca sağladıkları destek ve danışmanlık hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Hem Profilo Grubu’na, hem de kredi verenlere değer yaratmayı hedeflediklerini belirten Servo Capital Advisors Yönetici Ortağı Kaan Kiziroğlu da, “Bu doğrultuda; borca karşılık varlık takası, minimum nakit faiz ödemesi, nakit olmayan faizin anaparaya eklenmesi, teminat boşaltılması, ek teminat verilmesi, kredi anapara ödemelerinin Grup nakit akımına uygun şekilde ve bir kısmının balon ödeme şeklinde vadelendirilmesi gibi çeşitli çözümler geliştirdik. Finansal yapılandırmadan sorumlu takımımızla, borç yapılandırma süreci boyunca Grup’un; nakit akışının takibi, yönetimi ve ek finansman temini, varlıklarının satışı ile nakit temini konularında da destek sağladık. Finansal yapılandırmada yer alan kreditörler de, ülkemizin önemli markalarından birinin varlıklarının ve istihdamının korunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesine destek vererek, günümüzün zor ekonomik koşullarında dahi borçluların yanında olduklarını gösterdiler” açıklamasında bulundu.

 

Profilo Grubu hakkında:

1954 yılı başlarında Türkiye’de ilk kez profil doğrama işini gerçekleştirerek kurulan ve adını bundan esinlenerek alan Profilo, soğutucu ve elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı ve elektrikli tüketim mallarının üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. 1971 yılında Profilo Holding A.Ş.’nin oluşumuyla holding çatısı altında yapılandırdığı bağlı şirketleri ve grup ortaklıklarıyla bugün Profilo Grubu, elektronik cihazlardan savunma sanayii ve telekomünikasyon cihazlarına, elektrikli küçük ev aletlerinden villa, gemi ve yat inşaatına, emaye bobin telinden alüminyum ve metal ürünlere, satış sonrası hizmetlerden ambalaj sanayiine, ihracat ve ithalattan sigorta acenteliğine kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

 

Servo Capital Advisors hakkında:

2009 yılında kurumsal finansman danışmanlık şirketi olarak yerli ve yabancı şirket ve yatırımcılara, aile ofislerine ve girişim sermayesi şirketlerine, hızlı, kaliteli ve tek elden hizmet vermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Şirket başta Türkiye olmak üzere Almanya ve Azerbaycan’da birçok başarılı operasyonel ve finansal yeniden yapılandırma, finansman aranjmanı, gayrimenkul likidasyonu ve birleşme/satın alma projeleri yürütmüştür. Şirketin bünyesinde; yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, yönetim danışmanlığı alanlarında ve çeşitli sektörlerde sahada bilfiil üst düzey yöneticilik yapmış danışmanlar bulunmaktadır.

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