Propolisi tatlandırdı

Bal konusunda yaptığı inovasyonlarla bilinen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak yine bir yeniliğe imza attı. Tadı konusunda sorun yaşanan Propolisi sevdirmek için yeni bir adım attı. Balparmak’ın 40 yıllık uzmanlığıyla geliştirdiği yeni ürünü Apitera Propolis yeni ürün olarak pazara sunuldu. Çam balı ile tatlandırılan Apitera Propolis, lezzetiyle artık çok daha kolay tüketilebiliyor.

Balparmak’ın yeni ürünü çam balı ile tatlandırılan Apitera Propolis raflardaki yerini aldı. Etken maddesi yüksek, alkolsüz ve %100 yerli propolis içeren Balparmak Apitera Propolis, ister bir içecek ya da yiyeceğe ilave edilerek ister direkt olarak tüketilebiliyor.

Tek kullanımlık özel ambalajlarda satışa sunulan Balparmak Apitera Propolis, bu sayede hijyenik kaldığı gibi, hava ve ışıkla temas etmediğinden etken maddelerini de daha iyi koruyor. Balparmak Apitera Propolis, herkesin kolayca ulaşması için Migros ve Balparmak.com.tr’de satışa sunuluyor.