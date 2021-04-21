Pura yeniden başkan

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA - World Federation of Advertisers) 68. Genel Kurulu, 19 Nisan 2021 tarihinde üyelerin geniş katılımı ile gerçekleştirildi. Tüm üye derneklerin ve markaların temsilcileri kurulda oylarını kullandı ve WFA’nin yeni Yönetim Kurulu belli oldu. Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura dokuzuncu kez WFA Yönetim Kurulu’na seçildi.

Online olarak uzaktan katılımla düzenlenen WFA Genel Kurulu’nda yeni Yönetim Kurulu ile beraber farklı global markalardan atamalar yapıldı. Genel Kurul’da, Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar, Nisan 2023’e kadar sürecek dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Unilever Dijital ve Pazarlama Direktörü Conny Braams ise Aralık ayından itibaren, 2019 yılından beri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren PepsiCo Küresel Kamu Politikası ve Devlet İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Myers'dan görevi devralacak. L’Oréal Chief Digital Officer’ı Lubomira Rochet ise Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.

“WFA çatısı altında görev almaya bu kadar çok talep olması bir şans”

Genel Kurul’un ardından WFA CEO’su Stephan Loerke, Genel Kurul’un oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Loerke, “Bu kadar çok global marka ve reklamveren derneği liderinin, sektör ve toplum yararına işler yapmak ve pazarlamanın gücünü göstermek adına, WFA çatısı altında görev almaya istekli olması bizim için büyük bir şans” dedi.

“Ülkemizin WFA Yönetim Kurulu’nda temsil edilmesi çok değerli”

WFA’in dokuz dönemdir Yönetim Kurulu’nda yer alan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Türkiye’nin dokuzuncu kez WFA’in Yönetim Kurulu’nda temsil edilecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Pura, “Toplam 54 üye ulusal reklamveren derneği içinden sadece 12’sinin görev aldığı WFA Yönetim Kurulu’nda dokuzuncu döneme giriyoruz. Ülkemizin bu kurulda yer alması çok değerli. Bu yıl yönetime katılımın ve aktif görev alma isteğinin, geçen dönemlere göre daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Tüm dünya pandemiyle mücadele ederken pazarlama, değişim için çok önemli bir güç kaynağı haline geliyor ve önümüzdeki dönemde WFA’in bu bağlamda yarattığı güç birliğinin olumlu katkısını daha fazla göreceğiz. Biz de bu süreçte, her zaman aktif olarak sürdürdüğümüz iletişimi ve desteği üst düzeyde sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Reklamverenler Derneği (RVD) Hakkında;

Kurulduğu 1992 yılından beri, reklam sektörünün sağlıklı işleyişi ve gelişimi için öncülük eden, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına oluşturduğu kurul ile önemli başarılara imza atan Reklamverenler Derneği, reklamveren - medya - reklam ajansı üçgeninde işleyişi yenileyerek güçlendirmenin yanı sıra, reklam sektöründeki problemlere yepyeni çözümler getirerek gerekli değişimleri başlatma; sistemlerin ve süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için etkili adımlar atma misyonuyla hareket eder.

World Federation of Advertisers (WFA) Hakkında;

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA - World Federation of Advertisers), 70 yıla yakın tarihe sahip, beş kıtaya yayılmış, 60’tan fazla ülkenin reklamveren dernekleri ve pazarlama alanında dünyanın en büyük 100’den fazla şirketinin üye olduğu, pazarlamacıların ortak haklarını gözeten dünya çapındaki tek organizasyon. Reklamverenler Derneği, bu yapıya 15 yıldır üye ve dokuz dönemdir de Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Dünya reklam harcamalarının yüzde 90’lık bölümünü içine alan bu yapı, dev bir marka platformu konumunda faaliyet gösteriyor.

WFA ayrıca reklamın yasal ve iç düzenlemelerini hazırlayan, Reklamverenler Derneği’nin de üyesi olduğu bir çatı örgüt olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa Parlamentosu ile yakın iş birliği içinde olan WFA, yasalar ve mevzuat gibi her tür düzenlemeyi sektör adına takip edip üyelerini gelişmelerden haberdar ediyor. Ayrıca sorumlu reklamcılık adına gerçekleştirilen küresel birçok projenin de liderliğini yürütüyor.