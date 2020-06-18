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QNB Finansbank stajları internete taşıdı
Stajları internete taşıdı
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QNB Finansbank stajları internete taşıdı

QNB Finansbank, bankacılık stajlarını online platforma taşıdı. iki farklı staj programı için başvuruların 21 ve 28 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

QNB Finansbank stajları internete taşıdı

Staj programlarıyla öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayacak fırsatlar sunan QNB Finansbank, öğrencilere fayda sağlamaya devam etmek amacıyla staj programlarını online platforma taşıyor. Genel müdürlük stajı Finans Pro için son başvuru tarihi 21 Haziran, şube stajı programı Finans 101 için ise son başvuru tarihi 28 Haziran.

Staj programıyla ilgili konuşan QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, “Banka olarak, dijital becerilerin öneminin artmasıyla staj imkanlarının daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz Finans Pro ve Finans 101 online staj programlarında öğrenciler, finansçılarımızın genel müdürlükte ve şubelerde yerine getirdikleri benzer sorumlulukları online olarak yerine getirebilecekler. QNB Finansbank ailesinin bir parçası olacak öğrenciler bankada çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyecek ve finans dünyasında başarılı olmak için gerekli becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyerlerinde önemli bir adım atmak için fırsat elde edecekler” diye konuştu

Genel Müdürlük Finans Pro online staj programı kapsamında öğrencilere, kişisel gelişim eğitimleri ve mesleki eğitimler, network oluşturma, sunum tekniklerini geliştirme gibi içeriklerin olduğu bir deneyim sunulacak.

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