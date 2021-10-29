Ralli aracı olacak

ŠKODA’nın sekizinci Öğrenci Otomobili şekillenmeye başladı. COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından ŠKODA Meslek Yüksekokulu’ndan 25 öğrenci, projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Bu yılki proje ise ŠKODA KAMIQ’in bir ralli versiyonu olacak.

ŠKODA Tasarım departmanında ortaya çıkan taslak çizimlerle birlikte öğrenciler hayallerini gerçekleştirmeye başladılar. KAMIQ ralli aracı ilk fikirden geliştirmeye ve üretime kadar öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Bu araçla birlikte ilk kez ŠKODA Akademi projesi, ŠKODA Motorsport ile işbirliği yapacak. ŠKODA KAMIQ de ilk kez bir öğrenci otomobili olarak kullanılacak.

Proje için genç yetenekler, ŠKODA'nın Mladá Boleslav'daki merkezinde Teknik Geliştirme, Tasarım ve Üretim departmanlarından mühendisler ve deneyimli çalışanlardan destek alacak. Bununla birlikte öğrenciler ŠKODA Tasarım departmanında hayallerindeki otomobilin ilk eskizlerini büyük bir heyecanla ortaya çıkardı. Tasarım konusunda ise ŠKODA Tasarım Başkanı Oliver Stefani ve ekibi tarafından destekleniyorlar.

Öğrenciler, yeni ŠKODA Öğrenci Otomobili’nin iç ve dış tasarımı şekillendirip diğer aşamalara geçmeye başladılar. Yarış aracının ayrışan tasarımını ortaya koyan öğrenciler aynı zamanda sayısız başarıya imza atan ŠKODA Motorsport’un 120. yıl dönümüne de gönderme yapıyorlar.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 47 Yetkili Satış & Servis, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.