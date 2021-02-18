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Rasyotek'in başında

Finans, perakende ve teknoloji gibi pek çok sektörde yönetici pozisyonlarında görev yapan Muhammet Nezif Emek, Rasyotek’in yeni CEO’su oldu.  

Rasyotek'in başında

Farklı sektörlerden 1000’den fazla kuruma verdiği hizmetlerin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 80 kuruluş ve 40 farklı holdinge de birçok referans proje sunan Rasyotek’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Finans, perakende ve teknoloji gibi pek çok sektörde yönetici pozisyonlarında görev yapan Muhammet Nezif Emek, Rasyotek’in yeni CEO’su oldu.  

“Teknolojik İnsan” mottosuyla Türkiye’nin birçok sektöründeki yüzlerce firmaya bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek’in CEO’luk görevine Muhammet Nezif Emek getirildi. Finanstan üretime, perakendeden teknolojiye kadar pek çok farklı sektörde 20 yılı aşkın yönetim tecrübesi bulunan Emek, Rasyotek ve Rasyotek’in tüm iştiraklerinin tam yetki ile yönetilmesi ve büyütülmesinden sorumlu olacak.

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