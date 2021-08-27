Reflüyü uyutuyor

Lova Yatak’tan reflü sorunu olanlara özel yastık yaptı. Uygun şekilde yatılmaması durumunda tetiklenen reflü için çözüm, doğru uyku yastığı ve pozisyonundan geçiyor. Lova Yatak reflü yastığı, formu ve visko malzemesiyle rahat ve iyi bir uyku vaat ediyor.

Modern yaşamın mide hastalığı olarak her üç kişiden birinde görülen reflü, ileri aşamalarında günlük yaşam standardını etkileyen bir rahatsızlık haline dönüşebiliyor. Reflünün, ilaç ve cerrahi müdahale gibi çözümlerle tedavisi mümkün olsa da, reflü hastalığında doğru yatış pozisyonu tedaviye yardımcı faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Lova Visco Reflü yastık, gece öksürükleri ve nefes darlıklarını rahatlatmak, horlamayı azaltmak ve hassas bölgelerdeki baskıyı azaltmak adına üst veya alt gövdeyi yükselterek, düşlenen uyku rahatlığını sunuyor.

Lova imzalı Visco Reflü yastıklar; visko malzemeyle tasarlanması sayesinde hava dolaşımını sağlayarak hijyenik bir ortam yaratıyor. Reflü ya da diğer mide hastalıklarına sahip kişilerin tam da ihtiyacı olan bu tasarım formu sayesinde, kişinin yatış pozisyonunu ayarlayarak, mide asidinin yemek borusuna doğrudan temasını engelliyor. Eğimli tasarımı sayesinde rahat bir uykunun yanı sıra, üst düzey bir konfor sağlıyor.

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