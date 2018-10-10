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Rekor cezaya itiraz

Google, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB'nin kestiği 4,3 milyar avro para cezasını temyize götürdü

Rekor cezaya itiraz
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BRÜKSEL (AA) - Google, Avrupa Birliği'nin (AB) Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avro para cezasına itiraz etti.
Google, antitröst yasalarına uymadığı gerekçesiyle Brüksel'in verdiği 4,3 milyar avro para cezasının AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'de temyize götürüldüğünü açıkladı.
AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.
AB Komisyonu, temmuz ayında Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı almıştı.
Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olan Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli bir gelir kaynağı durumunda.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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