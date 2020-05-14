Rekor sıcaklık kapıda

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.



Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kronik hastalığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sıcaklıkların 13 derece birden artması ve sıcak havanın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde ise sıcaklığın 9 derece civarında artacağı tahmin ediliyor. Antalya'da ise, pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması bekleniyor. Kentin mayıs ayı sıcaklık rekoru, 1945 yılında 38.7 derece ile ölçülmüştü.



