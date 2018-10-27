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Renault’a 6 ödül

Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan Smarties ödüllerinde 6 ödül kazandı

Renault’a 6 ödül
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İSTANBUL (AA) - Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan ve Mobil Pazarlama Birliği (MMA) tarafından verilen Smarties ödüllerinde 6 ödüle layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan Smarties ödüllerinden 6 ödül ile ayrıldı. Global bir kuruluş olan Mobil Pazarlama Birliği (MMA) tarafından verilen Smarties ödüllerinde Renault, dünyada bir ilk olan "Getir" iş birliği ile dakikalar içinde kullanıcıları Megane Sedan ile buluşturan çalışması ile 6 ödül kazandı.

Tarihinde ilk kez mobil pazarlama ödüllerini kucaklayan Renault, bu iş birliği ile “Lead Generation”, “Lead Generation EMEA”, “Best in Show”, “Product launch”, “Innovation” ve “Location based” kategorilerinde 6 Smarties ödülüne layık görüldü.

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Renault
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