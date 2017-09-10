Resmen Türkiye'ye geldi

Küresel e-ticaret hacmi son dört yılda 630 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payı ise yüzde 4.2’den yüzde 8.5’e ulaştı. 2021 yılında bu oranın yüzde 13 seviyesine ulaşması bekleniyor. 2020 yılında küresel e-ticaret hacminin yüzde 64’ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulacağı tahmin ediliyor. Dünyada, sınırlar ötesi e-ticaret hacmi 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu rakamın 2020’de 1 trilyon dolar sınırına yaklaşacak.

Türkiye’de e-ticaretin hacmi 2016 itibarıyla 17.5 milyar TL’ye ulaştı. 2012 yılında yüzde 1.7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı ise yüzde 3.5’e yükseldi. Türkiye’de klasik perakendecilerin toplam e-ticaret pazarından aldığı pay yaklaşık yüzde 30 seviyesinde. Küresel çapta mobilin e-ticaret payı yüzde 44 iken Türkiye’de bu oran henüz yüzde 19 seviyesinde. 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 19’u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleşti. 2021 yılı için bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu verileri TÜSİAD’ın GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group (BCG) destekleriyle hazırladığı ‘Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret’ raporundan derledik. Rakamlar dikkat çekici. İşin uzmanları Türkiye’nin bir iki yıl içinde perakende e-ticaret hacminin 35 milyar TL’yi geçmesini öngörüyor. Yani Türkiye’nin gidecek çok yolu var. Haliyle bu potansiyel dünyanın önemli e-ticaret sitelerinin de gözünden kaçmıyor. Aslında bu hareketlilik yeni değil. Ebay 215 milyon dolar ödeyerek Gittigidiyor.com’u, Alman Delivery Hero 600 milyon dolar ödeyerek Yemeksepeti'ni satın almıştı. Yakın zamanda alışveriş sitesi Markafoni yol kazası yaşasa da sektör hareketlenecek gibi görünüyor. Çünkü dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com Türkiye’ye giriş yapıyor.

Bu konu uzunca bir süredir konuşuluyordu. Geliyor, gelecek söylentileri gündemde idi. Amazon geçtiğimiz günlerde somut adımını attı. Türkiye’de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş Akat Mahallesi görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sarl. Yani Amazon Turkey, Avrupa’ya bağlı olarak hizmet verecek. Şirketin gündeminde Türkiye’de satın alma da varmış. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecekmiş. Öğrendiğimize göre, Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlamış. Yine öğrendiğimize göre, Hepsiburada.com’un eski CEO’su İlker Baydar ile temas halindelermiş. Para Dergisi

