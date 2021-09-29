Robotek geliyor

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum’un yeni robot süpürgesi Robotek ile ev temizliği sorun olmaktan çıkıyor. Türkiye’de bir ilk olan 4 yıl garanti fırsatı ile sunulan Arzum Robotek, 4’ü bir arada temizlik özelliğiyle ev işlerinizi kısa sürede hallederken size de hayatın keyfini çıkarmak kalıyor.

Ev temizliğini keyifli hale getirmeye ne dersiniz? Arzum’un yeni robot süpürgesi Robotek ile artık bu mümkün. Siz, aileniz ya da arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirirken Arzum Robotek, 4’ü bir arada temizlik özelliğiyle dip bucak temizlik yaparak hayatınızı kolaylaştırabilir. Yan fırçaları süpürür, döner fırça sistemi tozları yakalar, vakum derinlemesine temizler ve mop ile silerek mükemmel temizlik sağlar.

4 yıl garanti fırsatı ilk kez ve sadece Arzum’da

Arzum’un yeni robot süpürgesi Robotek, GYRO teknolojisi sayesinde akıllı navigasyon ve geçici haritalama özelliği ile belli bir yol izleyerek temizliği yapar ve temizlenen yerlerden sadece bir kez geçerek işinizin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. 2000 pa yüksek emiş gücüne sahip motoru ile derinlemesine temizlik sunan Arzum Robotek, 110 dakikaya kadar çalışma süresi ile tüm evi hiçbir kesintiye uğramadan temizlemenize yardımcı olur. Kaydı tamamlanan 3 yıl garantili tüm ürünlerde geçerli olan +1 yıllık ek garanti ile Türkiye’de bir ilk olan toplam 4 yıl garanti fırsatı ile sunulan Arzum Robotek, 65 desibel ses seviyesi ile sizi ve sevdiklerinizi rahatsız etmeden işini halleder.

Yüksek engel aşma kabiliyetine sahip

Arzum’un yeni robot süpürgesi Robotek’in temizlenebilir turbo başlığı, ucundaki fırçalar sayesinde halılarda derinlemesine temizlik sağlar. Hepa filtresi ise tozları ve alerjenleri robot içinde hapseder. Düşme sensörleri yardımıyla yükseklik farklılıklarını algılayan Arzum Robotek, 1.7 santime kadar engel aşma kabiliyeti ile hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermez. Türkçe uygulama ve bildirimler sayesinde kolayca kontrol edebileceğiniz Arzum’un yeni robot süpürgesi Robotek, üstün performansıyla evinizi temizlerken size de hayatın keyfini çıkarmak kalır.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.