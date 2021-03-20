Rüzgarı ikiye katladı

İngiliz Financial Times gazetesinin internet sitesinde yer alan bir makalede Çin’in rüzgar enerjisi sektöründe öncü ülke olduğu kaydedildi. Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) ilgili raporuna yer verilen makalede, geçen yıl Çin’de yeni kurulan rüzgar enerji santrallerinin kapasitesinin 52 GW olduğu, bu oranın önceki yıla ait kapasite değerinin iki katına işaret ettiği belirtildi.

Çin’in mevcut rüzgar enerjisi kapasitesinin, GWEC’nin tahminlerinden yüzde 70 daha fazla arttığı, böylece Çin’in bu konuda Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’nın kapasite toplamından daha yüksek bir seviyeye ulaştığı ifade edildi. Bu, aynı zamanda Doğu Asya’nın rüzgar enerji kapasitesinin, dünya toplamının yaklaşık beşte üçünü oluşturduğunu gösteriyor.

GWEC Çin Direktörü Liang Wanliang, Çin’in ilgili kurumlarının yenilenebilir enerji hususundaki politika desteği sayesinde Çin’in 2021 yılı için rüzgar enerji kapasite tahminlerini düzelttiklerini dile getirerek, bu rakamın 40 GW’ı aşacağı tahmininde bulundu.

Çin, geçen eylül ayında karbondioksit emisyonlarını 2030’a kadar zirveye çıkarma ve 2060’tan önce de karbon nötr seviyesine ulaşma hedeflerini açıkladı. GWEC, Çin’in söz konusu hedeflerini gerçekleştirmek için rüzgar gücü kapasitesini 2021-2025 yılları arasında her yıl en az 50 GW ve 2026’dan sonra da yılda 60 GW artırması gerektiğini kaydetti.