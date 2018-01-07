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Sabiha'da ekip güçleniyor

İSG’de Eylül ayı başında CEO koltuğunda değişiklik olmuş ve havacılık sektörünün deneyimli ismi Ersel Göral, İSG CEO’su olarak göreve başlamıştı. Şimdi iki önemli değişiklik daha gündeme geldi.

Sabiha'da ekip güçleniyor
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG’de Mali işler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fikret Cömert,Ticari İşler Direktörlüğü görevine ise Yücel Ecer getirildi.
 Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı büyüklüğü açısından Türkiye’nin 2. büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’de üst yönetim kademesinde görev değişiklikleri oldu.
Buna göre Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Fikret Cömert getirildi. Cömert, farklı sektörlerdeki Türkiye’nin önde gelen firmalarında üst düzey pozisyonlarda 20 yılı aşkın bir süredir çalıştıktan sonra son olarak İSG’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı. İSG ailesine Ticari İşler Direktörü olarak katılan Yücel Ecer ise, havacılık sektöründe yine 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Ecer, son olarak Antalya Havalimanı terminal işletmecisi ICF’de üst düzey yönetici olarak çalışıyordu.
Bilindiği gibi İSG’de Eylül ayı başında CEO koltuğunda değişiklik olmuş ve havacılık sektörünün deneyimli ismi Ersel Göral, İSG CEO’su olarak göreve başlamıştı.
 
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