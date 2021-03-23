Sağlam estetik

Zamansız tasarım ahengini, yaşam alanlarında samimi ve sıcak bir estetik anlayışla buluşturan ikonik tasarım berjerler, Kelebek Mobilya ile evlerinize konuk oluyor. Fonksiyonel mobilyanın en güzel ve en özel örnekleri; Kelebek Mobilya’nın gözbebekleri 40 yıllık Ikarus ve 35 yıllık Toura, yıllara meydan okuyan sağlamlık ve estetik çizgileriyle dekorasyonuna renk ve hareket katmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Yıllara meydan okuyan sağlamlık, estetik çizgilerin harmonisi, zaman ve mekandan bağımsız, fonksiyonel mobilyanın en güzel ve en özel örnekleri; Kelebek Mobilya’nın gözbebekleri Ikarus ve Toura… Zamansız tasarım ahengini, yaşam alanlarında samimi ve sıcak bir estetik anlayışla buluşturan bu ikonik tasarım berjerler, İskandinav tarzının asaletini retro çizgiler ile birleştirerek yaşam alanlarının vazgeçilmezi oluyor.

Kişiselleştirilmiş bir yaşam alanı…

Kişisel tarzımızı yansıttığımız evlerimizde, huzurun ve mutluluğun, konforun ve estetiğin simgesi olan bu özel tasarımlar, Türkiye’nin mobilya klasikleri arasında tüm asaletiyle yerini koruyor. İskandinav tarzının asaletini yansıtan Ikarus, dayanıklı ahşap iskeletini retro çizgiler ile birleştiriyor ve konfordan da ödün vermiyor. Toura ise modern çizgilerin Nordic ilhamıyla tasarlanan ahşap detaylarıyla birleştirerek dekorasyonunuzun en şık parçası olmaya geliyor. Renk ahenkleriyle de beğeni kazanan Ikarus ve Toura tüm Kelebek Mobilya mağazalarında yer alıyor.

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Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.