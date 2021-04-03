Sağlıkta ihracat atağı

700 milyon dolarlık ağız ve diş sağlığı ekipmanları sektörü, yerli üretim oranını son üç yılda yüzde 8 seviyelerinden yüzde 25’lere çıkardı. Bu ivmede sektörde faaliyet gösteren firmaların son yıllardaki Ar-Ge yatırımları ve ‘Made in Turkiye’ etiketi ile dünya pazarlarında yer alan medikal ürün sayısının artışı ciddi bir paya sahip. 5 yıl önce yüzde 1 olan yerli üretim oranını halihazırda yüzde 43 seviyesine taşıyan Dentac’a göre Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığı 2023’te en az yüzde 25 oranında azalacak.

“Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ciddi katkı sağlayacak”

Dentac Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, kısa süre önce kurulan Milli Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın yerli üreticilerin önünü açacak bir sistemi beraberinde getireceğini söyledi: “Bu gelişme, ilaçtan medikal ve tıbbi cihazlara kadar pek çok kritik öneme sahip malzemenin ülkemizdeki imkanlarla daha rekabetçi bir ortamda üretilebilmesinin önünü açacak. Türkiye, özellikle tıbbi koruyucu malzemelerde ciddi bir ivme kazandı. Buradaki husus, pandemi öncesi bu alandaki çoğu ürünün Çin menşeli olmasıydı. Küresel salgınla birlikte özellikle Avrupalı üreticilerin Çin mallarına bakış açısı değişti. Yerli üreticilerimiz bu alanda özellikle üretim kalitesi ve fiyat avantajı ile dünya pazarlarındaki konumunu pekiştirdi. Devletin sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar Türkiye’yi bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına soktu. Şimdi sağlık malzemelerindeki dışa bağımlılığımızı azaltma zamanı.

“Lojistik sorunları ihracatçımızın önünde ciddi bir engel”

İhracatın zincir bir yapıda gerçekleştiğini vurgulayan Aydın, “Bu bağlamda son dönemde navlun fiyatları ve konteyner konularında yaşanan sıkıntılar ihracatçımızın önündeki en büyük engellerden biri. Özellikle ABD’ye yapılan ihracatlarda ürünleri zamanında ulaştırma konusunda büyük problemler yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesini umut ediyoruz.” dedi.

‘Made in Turkiye’ patentli 30 farklı ürün geliyor

Dentac’ın yerli üretim oranını son 5 yılda yüzde 1’den yüzde 43 seviyesine çıkardığını belirten Ömer Aydın, “Türkiye’nin ilk tescilli kanal eğesi T-Endo şu anda dünya pazarlarında. 30 farklı ürün gamında patent çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada Ar-Ge ve inovasyon bizim yol göstericimiz. Pandemi yılında başta ABD, Kanada, Almanya ve İtalya olmak üzere toplamda 36 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda bu rakamı 45 ülkeye çıkarma hedefimiz var. Ancak daha fazla patentli ürünle ve daha fazla yenilikçi ürünle sağlıkta dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz.” şeklinde konuştu.