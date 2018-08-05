SAHA'da bayrak değişimi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yönetiminde değişikliğe gidildi. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) üreticisi Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar başkanlığa seçildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının kurulmasını teşvik ettiği, sektöre önemli katkılar sağlayan SAHA İstanbul yönetiminde değişiklik yaşandı.

SAHA İstanbul Kurucu Başkanı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olması dolayısıyla yönetim kurulundan ayrıldı.

Kümelenmenin yeni başkanı ise Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SİHA üreticisi Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

- Milli projelerde daha fazla yerlilik

SAHA İstanbul, Edirne'den başlayarak Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce’ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65 bin sanayici firmanın gücünün bir kümelenme etrafında toplanarak katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretilmesi amacıyla Mart 2015'te kuruldu.

Kümelenmenin misyonunu, "Türkiye’nin, kendi uçağını, gemisini, silah ve sistemlerini üretebilen, teknolojik altyapısıyla dünyayla yarışan küresel bir güç olması" oluşturuyor.

Üç yıl önce 27 kurucu üyeyle yola çıkan kümelenme, geçen sürede savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren 302 üye sayısına ulaştı. SAHA İstanbul'un üyeleri arasında THY Teknik, Kale Kalıp, Baykar, BMC, Kordsa, Dowaksa, Petlas, TAİS, Meteksan Savunma, Ermaksan, Durmazlar, Tümosan, Türk Loydu, Türk Standartları Enstitüsü, Aspilsan, CES İleri Kompozit ve Savunma, BİTES, FİGES gibi sektörün önemli oyuncuları bulunuyor.

SAHA İstanbul, özellikli alanlar ya da ürünler geliştirerek dünya markaları çıkarmak, küresel rekabet avantajı oluşturmak, milli projelerde yerli katkı oranını artırmak gibi bir dizi hedefe yönelik faaliyet gösteriyor.

- Savunma sanayisini buluşturan evsahipliği

SAHA İstanbul, bu yıldan itibaren yerli savunma sanayisini buluşturan bir etkinlik düzenleyecek.

İlki İstanbul Fuar Merkezi'nde 13‐15 Eylül'de gerçekleştirilecek SAHA EXPO; Savunma Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı, savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisine yönelik üretim yapabilecek potansiyele, ileri teknolojiye sahip sanayicileri, ana tedarikçi firmalar ve uluslararası üreticilerle bir araya getirecek.