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Sahte plaka uyarısı

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı" - "Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor"

Sahte plaka uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandığını belirterek, "Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.
Apaydın, yazılı açıklamasında, "sahte plaka"lara karşı uyarıda bulundu.
Sahte plaka kullanımını önlemek amacıyla 2017 yılından itibaren tüm plakalarda "darphane mührü" kullanılmaya başlandığını anımsatan Apaydın, "Bu mühürlerin üzerinde her bölgenin kodu ve 'T.C' rumuzu var. Darphane mühürlerinin sahte yapılma imkanı yok." değerlendirmesinde bulundu.
Mühürlerin, ülke genelinde sadece plaka basım yetkisi olan TŞOF'a bağlı odalarda basıldığını vurgulayan Apaydın, kayıt tesciline gelen araçlara da bu mühürlerin bulunduğu plakaların takıldığını bildirdi.
Darphane mührü olmayan plakaların artık araç muayenelerinden de geçemediğine dikkati çeken Apaydın, "Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor. Denetimler artırılarak, APP plaka satışlarının önüne geçilmeli." ifadelerini kullandı.

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