Sakarya yerli otomobil için buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, şehrin lojistik başta olmak üzere otomotiv sektöründeki avantajları, nitelikli istihdamı ve sıfır hatalı kaliteli üretiminin, yerli otomobil üretimindeki iddialarını gösterdiğini belirtti.

SATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kösemusul ve eski Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer'in, şehrin karar vericileri ile yerli otomobil istişare toplantısında bir araya geldiği ifade edildi.

Toplantıya, Vali Hüseyin Avni Coş, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Şaban Dişli ve Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katıldığı aktarılan açıklamada, Kösemusul ve Özer'in, yerli otomobil için Sakarya'nın sahip olduğu avantajları ve yerli otodaki yol haritasını anlattığı vurgulandı.

Orhan Özer'in toplantıda yerli otoda üretim önerileri ve endüstriyelleşme sürecini içeren çalışmayı sunduğu aktarılan açıklamada, toplantıda ayrıca Sakarya'nın bu konudaki avantajları ve çalışma sürecinin konuşulduğu ifade edildi.

SATSO sekretaryasında SAÜ ile kapsamlı dosya hazırlanması ve birlikte çalışma kararı çıktığı, çalışmaların geliştirilmesi, anlatılması yönünde görüş birliğine varıldığı bildirilen açıklamada, Kösemusul'un şu ifadelerine yer verildi:

"Şehrimizin lojistik başta olmak üzere otomotiv sektöründeki avantajları, nitelikli istihdamı ve sıfır hatalı kaliteli üretimi yerli otomobil üretimindeki iddiamızı göstermektedir. Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir, beraberliğimizdir; sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın iradeleri, Türk iş dünyasının çalışkanlığı ile yerli otonun en doğru adres Sakarya'mızda üretileceğine inanıyorum. Yerli oto için yerimiz, üretim için tecrübemiz ve önerilerimiz var. Azimle, hep birlikte çalışarak bu milli yatırımı inşallah Sakarya'mıza kazandıracağız."