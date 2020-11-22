Şampiyonların tercihi

Yüksek performanslı ve kaliteli ürünleri tüm dünyada sektöre ilham veren Logitech G, dünyanın en iyi oyuncuları tarafından tercih edilen G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de satışa çıkan klavye, yumuşak dokulu bilek desteği sayesinde oyun deneyimine ayrı bir konfor katıyor.

Logitech G’nin şampiyonlar tarafından en çok tercih edilen oyuncu ekipmanları ve aksesuarlarını üretmeye hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G, yıllardır en başarılı oyuncuların 1 numaralı tercihi. Oyun sektörüne olan inancımız ve yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz. Hem profesyonellere hem de başlangıç düzeyindeki oyunculara yönelik ürünlerimiz sayesinde çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. G513 Clicky’nin çıktığı andan itibaren yıldız oyuncular tarafından takip edilmesi hepimizi heyecanlandırıyor.” şeklinde konuştu.

Ödüllü klavye tasarımı

Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513 Clicky, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech’in ödüllü klavye tasarımını bir üst seviyeye çıkarıyor. G513 Clicky oyun esnasında klavye tuş seslerinden vazgeçemeyen oyuncular için ideal bir ürün olarak gündeme geliyor. GX-Blue Clicky, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olmanın yanı sıra düzgün, akışkan bir tuş vuruşu sağlıyor.

Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan GX-Blue tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 g gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla %25 daha hızlı çalışıyor. İncelik, birinci sınıf tasarım ve yüksek dayanıklılık için uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 malzemesiyle üretilen Logitech G513 Clicky, entegre USB bağlantı noktası, uzun süreli konforlu kullanım için yumuşak dokulu bilek desteği ile kullanıcılara mükemmel bir oyun tecrübesi vadediyor.

Logitech G Hakkında

Logitech G, Logitech International’ın markası olan, PC ve Konsol oyun ekipmanları alanında dünya lideridir. Logitech G, yenilikçi tasarım, gelişmiş teknolojiler ve oyun oynamak için derin bir tutkuyla mümkün olan en üst düzey klavye, mouse, kulaklık, mousepad ürünlerinin yanı sıra direksiyon ve joystick gibi simülasyon ürünleriyle de her seviyedeki oyuncuya hizmet veriyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi. Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech G’ye; http://www.logitechg.com/ http://blog.logitech.com, @LogitechG ya da @LogitechG.TR üzerinden ulaşılabiliyor.